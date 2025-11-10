MENOY

Πάτρα: Ισχυρή ανεμοθύελλα σάρωσε το κέντρο της πόλης, έσπασαν τζαμαρίες και έπεσαν δέντρα – Δείτε φωτογραφίες

|
THESTIVAL TEAM

Ισχυρή ανεμοθύελλα με βροχή έπληξε το μεσημέρι της Δευτέρας (10/11) το κέντρο της Πάτρας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε καταστήματα και οχήματα.

Το φαινόμενο διήρκεσε μόλις δύο λεπτά, ωστόσο οι ριπές ανέμου ήταν ιδιαίτερα έντονες.

Σύμφωνα με το pelop.gr, οι δυνατοί άνεμοι έσπασαν τζαμαρίες καταστημάτων, ενώ κομμάτια γυαλιού σκορπίστηκαν στους δρόμους.

Ανάλογες ζημιές σημειώθηκαν και στην περιοχή πίσω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, όπου τα δέντρα δεν άντεξαν την ορμή των ανέμων, με πολλά κλαδιά να σπάνε και να πέφτουν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας φθορές.

Για τα περιστατικά έχει ενημερωθεί η Πυροσβεστική, η οποία βρίσκεται σε επιφυλακή για τυχόν νέες κλήσεις.

Δείτε φωτογραφίες:

Κακοκαιρία Πάτρα

