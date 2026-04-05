Πάσχα: Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας στο τέλος της εβδομάδας, πιο δύσκολη ημέρα το Μεγάλο Σάββατο

Παρά το γεγονός ότι ο καιρός της Μεγάλης Εβδομάδας θα είναι στο μεγαλύτερο μέρος του ηλιόλουστος, προς το τέλος της αναμένονται βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας με δυσκολότερη μέρα το Μεγάλο Σάββατο, ενώ ακόμα δεν έχει κλειδώσει ο καιρός για την Κυριακή του Πάσχα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς με ανάρτησή του μιλά για τον καιρό της Μεγάλης Εβδομάδας, σημειώνοντας πως σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, φαίνεται ότι το σκηνικό θα αλλάξει μετά τα μέσα της εβδομάδας. Τα δυο μοντέλα πρόγνωσης, το ECMWF και το GFS, αυτή τη φορά εμφανίζουν κάποιες διαφορές, με το πρώτο να δίνει πιο σταθερή εικόνα, ενώ το δεύτερο παρουσιάζει μεγαλύτερη μεταβλητότητα τις μέρες του Πάσχα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, μέχρι περίπου τις 8 Απριλίου ο καιρός θα παραμείνει σχετικά ήπιος, όμως στη συνέχεια αυξάνονται οι πιθανότητες για αλλαγή, με πτώση της θερμοκρασίας και πιο άστατες συνθήκες. Αυτό σημαίνει περισσότερες νεφώσεις και αυξημένες πιθανότητες για βροχές, κυρίως στο διάστημα από 10 έως 13 Απριλίου.

Τα πιο αξιόπιστα στοιχεία δείχνουν ότι η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα θερμά 24ωρα, χωρίς όμως να αναμένεται κάτι ακραίο. Παράλληλα, τα σενάρια για βροχοπτώσεις ενισχύονται, αν και δεν υπάρχει ακόμη πλήρης συμφωνία για την ένταση και την έκτασή τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Μεγάλο Σάββατο, καθώς τα τελευταία δεδομένα δίνουν αυξημένες πιθανότητες για βροχές, χωρίς όμως να είναι ακόμη ξεκάθαρο πόσο έντονα θα είναι τα φαινόμενα, σύμφωνα με την ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόγνωση θα ξεκαθαρίσει περισσότερο τις επόμενες ημέρες.

