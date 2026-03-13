Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου αναμένεται αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις.
Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 16 βαθμούς.
