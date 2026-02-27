Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου.