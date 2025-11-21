Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Νεφώσεις και κατά διαστήματα βροχοπτώσεις αναμένονται σήμερα στον νομό Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου.