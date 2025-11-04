MENOY

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τρίτη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

