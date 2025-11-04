Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τρίτη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Θεσσαλονίκη: Στα κάγκελα οι δασεργάτες με εγκύκλιο που βάζει μεγάλες βιομηχανίες ξύλου στη διαχείριση των δασών
- Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις – Τα ποσά, οι δικαιούχοι και οι πρώτες πληρωμές
- Πριν λίγο στη Θεσσαλονίκη: Δύο βανάκια και ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο συγκρούστηκαν στον Περιφερειακό