Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τρίτη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.