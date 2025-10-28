Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20-21 βαθμούς.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Χανιά: Ξεσπά η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη Κίσσαμο – “Ο ένας κρύβει τον άλλον, δεν θα μάθετε ποτέ την αλήθεια”
- Ο Ριχάρδος για τη σύλληψή του: “Ένιωσα πολύ αδικημένος, έχω ολόλευκο ποινικό μητρώο”
- Λέκκας για σεισμό 6,1 R στην Τουρκία: “Καμία επίδραση στον ελλαδικό χώρο, ούτε και στο ρήγμα της Ανατολίας”