Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20-21 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

