Μαρουσάκης: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Φωτογραφία: Intime
Για αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με βροχές από αύριο έως και την Πέμπτη, κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του γνωστού μετεωρολόγου στο Facebook η κακοκαιρία αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς βαρομετρικά χαμηλά από την κεντρική Ευρώπη θα κινηθούν προς τα βορειοανατολικά, επιδεινώνοντας τον καιρό στη χώρα μας.

Αύριο Τρίτη, τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται προς τη βορειοδυτική Ελλάδα (Ήπειρο, βόρειο Ιόνιο, δυτική Μακεδονία) και λίγο πιο νότια για να φθάσουν τα φαινόμενα μέχρι τη δυτική Μακεδονία.

Την Τετάρτη, σιγά σιγά αρχίζει αυτό το κύμα κακοκαιρίας να προσεγγίζει περισσότερες περιοχές, πάλι όμως τα εντονότερα φαινόμενα τα περιμένουμε προς τη βορειοδυτική Ελλάδα όπως επίσης και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Θερμοκρασιακά θα επιμένουμε σε υψηλές τιμές, ωστόσο προς το Σαββατοκύριακο θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία για να πηγαίνουμε σε πιο χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο, ιδιαίτερα την Κυριακή και την επόμενη Δευτέρα.

Σε ότι αφορά τη θερμοκρασία, θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα τις επόμενες ημέρες, αλλά προς το Σαββατοκύριακο αναμένεται πτώση.

Το χειμωνιάτικο σκηνικό θα γίνει πιο αισθητό την Κυριακή και τη Δευτέρα.

