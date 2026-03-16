Μαρουσάκης: Αλλάζει ο καιρός, έρχονται βροχές και καταιγίδες – Πού θα ρίξει χιόνια

Αλλάζει ο καιρός από την Τετάρτη καθώς πλησιάζει βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, θα περάσουμε μέσα στην εβδομάδα σε πιο χειμωνιάτικο καιρό.

Αυτή η εβδομάδα χωρίζεται σε δύο τμήματα. Μέχρι και αύριο Τρίτη, ήπιες καιρικές συνθήκες με ήπιες βροχές. Όμως από την Τετάρτη περιμένουμε σημαντική μεταβολή, με περισσότερες βροχές, βοριάδες, πτώση θερμοκρασίας και χιόνια στα βουνά.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Αύριο Τρίτη, αρχίζει ο καιρός να επιδεινώνεται και θα ξεκινήσουν οι βροχές , οι οποίες θα επεκταθούν λίγο πιο ανατολικά. Τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, τα περιμένουμε στο Ιόνιο με βροχές και καταιγίδες, ενώ θα ξεκινήσουν βροχές στον ηπειρωτικό κορμό μέχρι και την Κρήτη και το Αιγαίο. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι στα πελάγη.

Τετάρτη και Πέμπτη, θα είναι δύο ημέρες κακοκαιρίας, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εστιάζονται στο Ιόνιο. Θα εκδηλωθούν βροχές, κατά τόπους ισχυρές, ενώ οι καταιγίδες θα εστιάζονται κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα. Επίσης θα δούμε χιόνια στα ορεινά.

Την Πέμπτη, αυτή η κακοκαιρία θα αφορά κυρίως δυτική, κεντρική, νότια και ανατολική χώρα. Από το ύψος της Θεσσαλίας και πιο νότια θα ενισχυθούν οι βοριάδες ενώ το μεσημέρι οι θερμοκρασίες θα είναι κοντά στους 12 – 14 βαθμούς.

Από Παρασκευή, θα πάμε σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες και θα μείνει το κρύο μέχρι και το τέλος της εβδομάδας.

Επομένως, στο δεύτερο μισό του ο Μάρτης επιφυλάσσει πιο άστατες καιρικές συνθήκες, πιο ψυχρές και ο καιρός θα βελτιωθεί από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.