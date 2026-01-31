Καλλιάνος: Φαινόμενα “Hydrological load” από αργά το βράδυ – Οι περιοχές που χρειάζονται προσοχή

Για μεγάλα ύψη βροχής, ισχυρές καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά και πολύ ισχυρούς άνεμους προειδοποιεί ο Γιάννης Καλλιάνος.

Ο Γιάννης Καλλιάνος τονίζει ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων σε αρκετές περιοχές, ενώ τονίζει ότι κρίσιμος παράγοντας θα είναι ο συνολικός όγκος υετού που θα δεχθούν τοπικά ορισμένες περιοχές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Στα διεθνή επιστημονικά κείμενα, μέρος της αυριανής κατάστασης περιγράφεται με όρους όπως «Τotal precipitation», «Αccumulated precipitation» ή ακόμα και «Hydrological load».

Πρόκειται για έννοιες που αποτυπώνουν τον συνολικό όγκο υετού που δέχεται μια περιοχή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και είναι ακριβώς κάποιοι από τους παράγοντες που αναμένεται να μας απασχολήσουν αύριο Κυριακή, λόγω των σχετικά μεγάλων ποσοτήτων βροχής (υετού) που προβλέπεται να σημειωθούν σε τοπικό επίπεδο. Να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι πρόκειται για μια κακοκαιρία που δεν θα είναι πρωτοφανής, κάθε χειμώνα βιώνουμε τέτοιες μεταβολές καιρού και μάλιστα πολλές φορές.

Πιο αναλυτικά:

Παρουσίαση της κακοκαιρίας που θα επηρεάσει τη χώρα μας από αργά το βράδυ σήμερα:

Ισχυρές βροχές – Καταιγίδες – Χιονοπτώσεις – Πολύ ισχυροί άνεμοι

Από αργά το βράδυ σήμερα θα ξεκινήσει η επιδείνωση του καιρού, με την προσέγγιση βαρομετρικού χαμηλού προς τη Δυτική Ελλάδα, το οποίο θα επηρεάσει σταδιακά σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Χρονική εξέλιξη φαινομένων:

Αργά το βράδυ – προς τα μεσάνυχτα:

Έναρξη βροχών και τοπικά ισχυρών καταιγίδων στη Δυτική Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας:

Τα φαινόμενα επεκτείνονται γρήγορα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Αύριο (Κυριακή):

Βροχές θα εκδηλωθούν σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Θα είναι ελάχιστες οι περιοχές που δεν θα δεχθούν έστω και μια τοπικά ασθενή βροχόπτωση.

Περιοχές με μικρότερη πιθανότητα βροχών

Οι μικρότερες πιθανότητες έστω και για λίγες βροχές εντοπίζονται:

Στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της Κρήτης

Στην Κάσο

Στην Κάρπαθο

Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας φαίνεται ότι θα επηρεαστούν από ασθενείς έως και πολύ ισχυρές βροχές ή καταιγίδες

Ανάλυση χαρτών βροχόπτωσης:

Στον χάρτη του αθροιστικού υετού:

Λευκές κλειστές καμπύλες:

→ Περιλαμβάνουν περιοχές με μεγάλα ύψη βροχής, όπου απαιτείται προσοχή για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Κόκκινες κλειστές καμπύλες

→ Υποδεικνύουν τμήματα με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, αυξημένης επικινδυνότητας.

Χρωματική κλίμακα βροχοπτώσεων :

🟢 Ανοιχτό & σκούρο πράσινο : Πιο ήπιες βροχές

🔵 Σκούρο μπλε : Κατά περιόδους ισχυρές βροχές με πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων

🔴 Σκούρο κόκκινο : Φαινόμενα υψηλής έως πολύ υψηλής επικινδυνότητας

Περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή

Επτάνησα

Δυτική & Νότια Πελοπόννησος

Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής

Εύβοια & Σποράδες

Κεντρική και Ανατολική Θεσσαλία

Κεντρική Μακεδονία

Κυκλάδες & νησιά Ανατολικού Αιγαίου έως Δωδεκάνησα

Δυτική & Νότια Κρήτη

Χιονοπτώσεις:

Πέρα από τις βροχές και τις καταιγίδες, αναμένονται πυκνές κατά περιόδους χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση:

Μακεδονία & Θράκη

Υψόμετρα άνω των 500–600 μέτρων

Σημαντική επισήμανση: Σε τμήματα των νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας, οι χιονοπτώσεις θα φτάσουν έως και σχεδόν πεδινά τμήματα, κάτι που δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς από άλλες πηγές.

Άνεμοι – Θαλάσσιες & εναέριες συγκοινωνίες:

Άνεμοι 7–8 μποφόρ και τοπικά 9 μποφόρ στα πελάγη.

Πιθανά απαγορευτικά απόπλου ή και προσωρινές δυσκολίες σε προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών.

Συνδυαστικοί κίνδυνοι:

Ο συνδυασμός ισχυρών βροχοπτώσεων, καταιγίδων ,πολύ ισχυρών ανέμων και υψηλών δεικτών αστάθειας ενδέχεται να προκαλέσει:

Πλημμυρικά φαινόμενα

Υπερχείλιση χειμάρρων και ποταμών

Μεταφορά φερτών υλικών

Πτώσεις δέντρων

Τοπικές διακοπές κυκλοφορίας και ηλεκτροδότησης

Εμφάνιση υδροστροβίλων σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές

Σημεία ιδιαίτερης προσοχής στη διαχείριση φυσικών καταστροφών:

Αποφυγή διέλευσης από Ιρλανδικές διαβάσεις και χειμάρρους

Έλεγχος και απομάκρυνση φερτών υλικών από φρεάτια

Αποφυγή στάθμευσης οχημάτων κάτω από δέντρα και πρόχειρες κατασκευές

Επαγρύπνηση σε περιοχές που έχουν ήδη κορεσμένα εδάφη από προηγούμενες βροχοπτώσεις

Ειδικά για την Αττική

Έναρξη βροχοπτώσεων από λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα υπάρξει πιθανότατα ενίσχυση των φαινομένων. Μέσα στην Κυριακή θα εκδηλωθούν και ισχυρές καταιγίδες. Θα υπάρξουν όμως και διαστήματα με παύση των φαινομένων, δηλαδή με υφέσεις.

Προσοχή όχι μόνο στα νότια, αλλά και σε άλλα τμήματα του νομού.

Εξασθένηση – Λήξη κακοκαιρίας: