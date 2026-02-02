Κακοκαιρία: Νέα αποκαλυπτικά βίντεο από τον Αγιόκαμπο Λάρισας – Μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και καταστήματα

Στο έλεος της κακοκαιρίας παραδόθηκαν χθες παράλια της Λάρισας, με τον Αγιόκαμπο να βρίσκεται στο «μάτι» των φαινομένων.

Η μανία της φύσης εξαφάνισε τα όρια μεταξύ στεριάς και νερού, με τα πλάνα να είναι αποκαλυπτικά: Η θάλασσα, χρωματισμένη καφέ από τους τόνους λάσπης που κατέβασαν οι χείμαρροι, σφυροκοπά την ακτογραμμή.

Τεράστιες ποσότητες από ξύλα, κορμούς δέντρων και φερτά υλικά είχαν καλύψει ολόκληρη την παραλία και έφτασαν μέχρι τον δρόμο, δημιουργώντας απροσπέλαστα αναχώματα. Τα αφρισμένα κύματα, ενισχυμένα από τους θυελλώδεις ανέμους, ξεπερνούσαν τους λιμενοβραχίονες, απειλώντας τα αλιευτικά σκάφη που βρίσκονται δεμένα στα λιμανάκια, ενώ δρόμοι μέσα στον οικιστικό ιστό παραμένουν πλημμυρισμένοι και αποκλεισμένοι με κορδέλες σήμανσης.

Η υπερχείλιση των χειμάρρων σε συνδυασμό με την ορμή της θάλασσας έφερε το νερό μέσα σε ισόγεια σπίτια και καταστήματα, ενώ μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών στον Δήμο Αγιάς έχουν μετατραπεί σε λίμνες.

Συγκλονιστικές είναι και οι εικόνες που μεταδίδει η τοπικές ιστοσελίδες larissanet και onlarissa.gr.