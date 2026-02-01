MENOY

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κακοκαιρία: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στα παράλια της Λάρισας – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Με σφοδρότητα χτυπά η κακοκαιρία πολλές περιοχές της χώρας σήμερα Κυριακή (1.2.26) με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και ανέμους έως 9 Μποφόρ.

Ισχυρές βροχές πλήττουν την Αττική από τις πρώτες πρωινές ώρες ενώ η κακοκαιρία έχει σαρώσει με καταιγίδες Πελοπόννησο, Θεσσαλία και Μακεδονία. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, η ισχυρή βροχόπτωση, το χαλάζι και οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ της Κυριακής.

Στα παράλια της Λάρισας η βροχή πέφτει ασταμάτητα από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου και οι άνεμοι είναι ισχυρότατοι, με αποτέλεσμα η θάλασσα να έχει βγει κυριολεκτικά στη στεριά.

Τα πλάνα από τον Αγιόκαμπο και από τη Βελίκα της Λάρισας είναι αποκαλυπτικά.

Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται με μεγάλη δυσκολία.

Η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει τεθεί σε «κόκκινο» συναγερμό και οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή.

