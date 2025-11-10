Κακοκαιρία: Ισχυρές βροχές σε Πρέβεζα και Βόνιτσα – Πού αναμένονται καταιγίδες τις επόμενες ώρες, δείτε βίντεο

Έντονα καιρικά φαινόμενα θα πλήξουν μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα, με βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις με τη δυτική Ελλάδα να έχει ήδη αντιμετωπίσει προβλήματα από την αλλαγή του καιρού.

Στη Βόνιτσα και την Πρέβεζα πλημμύρισαν αρκετοί δρόμοι με την τροχαία να παρεμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις για άντληση υδάτων από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους.

Η νέα επιδείνωση του καιρού οφείλεται στην κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού από τη Νότια Ιταλία προς τη Βόρεια Ελλάδα, φαινόμενο που θα προκαλέσει εκτεταμένες βροχοπτώσεις και τοπικά ισχυρές καταιγίδες από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Περιοχές που θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ

Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από το απόγευμα στη Θράκη.

Την Τρίτη (11-11-25) μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα

Σύμφωνα με το meteo.gr, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τα νότια-νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα. Τα φαινόμενα σε περιοχές όπως η Ήπειρος, το Ιόνιο, η Δυτική Ελλάδα, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη θα είναι κατά τόπους έντονα, συνοδευόμενα από μεγάλα ύψη βροχής.

Επιπλέον, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων σε περιοχές του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, καθώς και πρόσκαιρα στην Ανατολική Στερεά και την Αττική. Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική), σύμφωνα με το Regional Precipitation Index του Εθνικού Αστεροσκοπείου.

Ο καιρός σήμερα

Aναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα κυρίως της Ηπείρου, του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας, της Αν. Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από σημαντικά ύψη βροχής. Οι καταιγίδες κατά τόπους στο Ιόνιο, στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κ. και Αν. Μακεδονία, στη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στην Αν. Στερεά και στην Αττική θα είναι ισχυρές και είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 8 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται στροφή των ανέμων σε βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά τις απογευματινές ώρες είναι πιθανό να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 11 Νοεμβρίου

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι τοπικά ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα σε όλες τις περιοχές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 17 με 19, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 23 και στην Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

Στην ανατολική και νότια χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται αρχικά στην Κρήτη και από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο και το κεντρικό Αιγαίο, όπου βαθμιαία θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Ο καιρός την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

Στην ανατολική και νότια χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα νοτιότερα τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.