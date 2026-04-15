Καιρός: Μέχρι την Παρασκευή η αφρικανική σκόνη – Έρχονται ισχυροί βοριάδες

Το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης επηρεάζει το σύνολο της Επικράτειας, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σημειώνονται συννεφιές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Νικολέτας Ζιακοπούλου, για την ΕΡΤ, το επεισόδιο σκόνης είναι μέτριας έντασης, ωστόσο εντυπωσιάζει η γεωγραφική του έκταση, καθώς καλύπτει την χώρα από άκρη σε άκρη και θα διατηρηθεί και τις επόμενες ώρες, όπως και την Πέμπτη.

Οι βροχές που θα σημειωθούν θα έχουν κατά τόπους χαρακτήρα και θα είναι ασθενείς, ενώ αναμένεται να εκδηλωθούν με τη μορφή «λασποβροχών», λόγω της παρουσίας της αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Από την Παρασκευή, ωστόσο, αναμένεται η σταδιακή βελτίωση των συνθηκών, καθώς θα επικρατήσουν ισχυροί βοριάδες, εντάσεως 7 με 8 μποφόρ, οι οποίοι θα συμβάλουν στην απομάκρυνση της σκόνης.

Το Σάββατο ο καιρός αναμένεται αισθητά βελτιωμένος με καθαρή ατμόσφαιρα και καλύτερη ποιότητα αέρα σε ολόκληρη τη χώρα, σηματοδοτώντας το τέλος του συγκεκριμένου επεισοδίου.