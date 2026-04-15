Καιρός: Μέχρι την Παρασκευή η αφρικανική σκόνη – Έρχονται ισχυροί βοριάδες

Το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης επηρεάζει το σύνολο της Επικράτειας, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σημειώνονται συννεφιές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Νικολέτας Ζιακοπούλου, για την ΕΡΤ, το επεισόδιο σκόνης είναι μέτριας έντασης, ωστόσο εντυπωσιάζει η γεωγραφική του έκταση, καθώς καλύπτει την χώρα από άκρη σε άκρη και θα διατηρηθεί και τις επόμενες ώρες, όπως και την Πέμπτη.

Οι βροχές που θα σημειωθούν θα έχουν κατά τόπους χαρακτήρα και θα είναι ασθενείς, ενώ αναμένεται να εκδηλωθούν με τη μορφή «λασποβροχών», λόγω της παρουσίας της αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Από την Παρασκευή, ωστόσο, αναμένεται η σταδιακή βελτίωση των συνθηκών, καθώς θα επικρατήσουν ισχυροί βοριάδες, εντάσεως 7 με 8 μποφόρ, οι οποίοι θα συμβάλουν στην απομάκρυνση της σκόνης.

Το Σάββατο ο καιρός αναμένεται αισθητά βελτιωμένος με καθαρή ατμόσφαιρα και καλύτερη ποιότητα αέρα σε ολόκληρη τη χώρα, σηματοδοτώντας το τέλος του συγκεκριμένου επεισοδίου.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών προσφεύγει το Συντονιστικό Όργανο Τουρισμού Λέσβου, για τον αποκλεισμό του νησιού από κτηνοτρόφους

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

ΠΑΟΚ-Άρης: Το τεράστιο κορεό που σηκώθηκε από τους φίλους του Δικεφάλου – Δείτε εικόνες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 22 ώρες πριν

Τι είναι αυτή η μικρή τρύπα στις αντλίες βενζίνης – Γιατί δεν γνωρίζει κανείς, ποια η χρησιμότητά της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Κ. Μακεδονία: Έγκλειστος σε φυλακή εξέδωσε πλαστά τιμολόγια για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζημία άνω των 227.000€ στην ΕΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Γιώργος Μυλωνάκης, διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

ΣΙΝΕΜΑ 22 ώρες πριν

Ο Τζουντ Λο είναι ο Βλαντίμιρ Πούτιν -Το νέο τρέιλερ της ταινίας “Ο Μάγος του Κρεμλίνου”