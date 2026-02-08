MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας αρχίζει η εβδομάδα – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας συνθέτουν το σκηνικό του καιρού για τις επόμενες ημέρες.

Οι βροχές θα εκδηλωθούν σε Δυτική Ελλάδα και Ανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία από τη Δευτέρα ως την Τετάρτη θα υποχωρήσει, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Δεν παραλείπει πάντως να τονίσει ότι «οι διαδοχικές διελεύσεις βαρομετρικών χαμηλών σε συνδυασμό με τους νοτιάδες που θα επικρατούν, ενδέχεται κατά τόπους να δημιουργήσουν συνθήκες που απαιτούν αυξημένη προσοχή».

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Λίγα λόγια και ουσία… Παρόμοιο παραμένει το καιρικό σκηνικό και την ερχόμενη εβδομάδα, με τις περισσότερες βροχοπτώσεις να εντοπίζονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αν και τα συνολικά ύψη βροχής δεν αναμένεται να φτάσουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, οι διαδοχικές διελεύσεις βαρομετρικών χαμηλών σε συνδυασμό με τους νοτιάδες που θα επικρατούν, ενδέχεται κατά τόπους να δημιουργήσουν συνθήκες που απαιτούν αυξημένη προσοχή.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, προβλέπεται μια πρόσκαιρη πτώση από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη, ωστόσο στη συνέχεια θα ακολουθήσει νέα άνοδος. Σε γενικές γραμμές, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, τουλάχιστον έως τα μέσα του μήνα».

Καιρός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Γιάννης Στάνκογλου: Δεν μ’ αρέσει καθόλου ο Γιάννης Σμαραγδής σαν σκηνοθέτης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Βόλος: Οι φωτογραφίες που “έκαψαν” την μητέρα της 7χρονης που διώκεται για παιδική πορνογραφία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος που επιχείρησε να διαφύγει αστυνομικό έλεγχο με επικίνδυνους ελιγμούς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Βορίδης για την τραγωδία στη Χίο: Η ευθύνη ανήκει πρωτίστως στον διακινητή – Aποστολή του Λιμενικού είναι η αποτροπή της μετανάστευσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Σκέρτσος: Η Ελλάδα έχει πλέον την 11η καλύτερη επίδοση στην ανεργία των νέων στην Ευρώπη, καταγράφοντας ένα άλμα προόδου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε πληρώνονται μισθωτοί και μη – Τι αλλάζει λόγω της Καθαράς Δευτέρας