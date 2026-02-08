Καιρός: Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας αρχίζει η εβδομάδα – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο

Βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας συνθέτουν το σκηνικό του καιρού για τις επόμενες ημέρες.

Οι βροχές θα εκδηλωθούν σε Δυτική Ελλάδα και Ανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία από τη Δευτέρα ως την Τετάρτη θα υποχωρήσει, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Δεν παραλείπει πάντως να τονίσει ότι «οι διαδοχικές διελεύσεις βαρομετρικών χαμηλών σε συνδυασμό με τους νοτιάδες που θα επικρατούν, ενδέχεται κατά τόπους να δημιουργήσουν συνθήκες που απαιτούν αυξημένη προσοχή».

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Λίγα λόγια και ουσία… Παρόμοιο παραμένει το καιρικό σκηνικό και την ερχόμενη εβδομάδα, με τις περισσότερες βροχοπτώσεις να εντοπίζονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αν και τα συνολικά ύψη βροχής δεν αναμένεται να φτάσουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, οι διαδοχικές διελεύσεις βαρομετρικών χαμηλών σε συνδυασμό με τους νοτιάδες που θα επικρατούν, ενδέχεται κατά τόπους να δημιουργήσουν συνθήκες που απαιτούν αυξημένη προσοχή.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, προβλέπεται μια πρόσκαιρη πτώση από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη, ωστόσο στη συνέχεια θα ακολουθήσει νέα άνοδος. Σε γενικές γραμμές, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, τουλάχιστον έως τα μέσα του μήνα».