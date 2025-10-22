Καιρός: Έρχεται το “καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου” – Πάνω από 30 βαθμούς η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο

Έρχεται ριζική αλλαγή του καιρού σύμφωνα με την μετεωρολόγο Όλγα Παπαβγούλη, καθώς η θερμοκρασία θα ανέβει με αποκορύφωμα την Κυριακή.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση, μπαίνουμε στην τρίτη κατά σειρά διαταραχή που θα περάσει από τη χώρα μας, μεταφέροντας αρκετή υγρασία λόγω των νοτιάδων που έχουν επικρατήσει, και θα προκαλέσει έντονα φαινόμενα.

Ήδη από το πρωί, ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται στο Ιόνιο, ενώ σταδιακά επεκτείνονται προς τα δυτικά παράκτια.

Σε περιοχές όπως η Ζάκυνθος, η Λευκάδα, η Ιθάκη και η Κεφαλονιά, χρειάζεται προσοχή, καθώς οι καταιγίδες θα έχουν εμμονή και θα σημειώνονται διαδοχικές ανατροφοδοτήσεις.

Παρόμοια εικόνα θα έχουμε και στη δυτική Στερεά (Αιτωλοακαρνανία) ενώ από το μεσημέρι, ισχυρές καταιγίδες θα επηρεάσουν και τη δυτική – βορειοδυτική Πελοπόννησο ( Νομοί Αχαΐας, Ηλείας , Μεσσηνίας) διατηρούμενες έως το πρωί της Πέμπτης.

Την Πέμπτη, η αστάθεια θα περιοριστεί στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση την Πελοπόννησο, όπου θα επιμείνουν τοπικές μπόρες.

Παράλληλα, ισχυρές καταιγίδες θα επηρεάσουν αρχικά τις Κυκλάδες και στη συνέχεια το Ανατολικό Αιγαίο, κυρίως τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία και τη Μυτιλήνη, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως και αργά το απόγευμα.

Ισχυρά περάσματα αναμένονται και προς το Θρακικό Πέλαγος και την Ανατολική Θράκη.

Σε όλες αυτές τις περιοχές, μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, αναμένονται χαλαζοπτώσεις, έντονη ραγδαιότητα και ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα.

Από την Παρασκευή, μια ακόμη μικρή διαταραχή θα φέρει βροχές στη δυτική και βόρεια χώρα, πιο περιορισμένα φαινόμενα στο Αιγαίο, και πιθανές καταιγίδες στα βορειοδυτικά.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά.

Έτσι, θα περάσουμε στο γνωστό «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου», με ήπιες καιρικές συνθήκες το Σαββατοκύριακο και θερμοκρασίες που θα θυμίζουν περισσότερο άνοιξη.

Την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα που θα είναι και η θερμότερη μέρα, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη βόρεια Κρήτη δεν αποκλείεται να ξεπεράσει και τους 30°C, δηλαδή περίπου 8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

Ωστόσο, από τη Δευτέρα και την Τρίτη, φαίνεται πως μια νέα διαταραχή από τα βορειοδυτικά θα φέρει εκ νέου αλλαγή, με φαινόμενα κυρίως στα δυτικά, βόρεια και την Τρίτη κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου— την πορεία της όμως θα τη δούμε αναλυτικά τις επόμενες ημέρες.