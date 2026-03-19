Καιρός: Επίμονο κύμα βροχών προβλέπει ο Κολυδάς – Ο καιρός την 25η Μαρτίου

Ο Μάρτιος παραμένει ένας μήνας με έντονες εναλλαγές του καιρού.

Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας που διήρκεσε περισσότερες από τρεις εβδομάδες, ο καιρός αλλάζει.

Η κακοκαιρία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη δεν φέρνει μόνο την πτώση της θερμοκρασίας, αλλά επαναφέρει τις βροχές και τα χιόνια σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την σημερινή πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά.

Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα: Βροχές από το Ιόνιο στην Κρήτη

Η αρχή γίνεται από σήμερα Πέμπτη 19/3, με τα πιο αξιόλογα φαινόμενα να εντοπίζονται στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και σταδιακά στη δυτική Κρήτη. Μάλιστα, στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι τοπικά έντονα με εκδήλωση καταιγίδων.

Παρασκευή 20/3: Οι βροχές θα επιμείνουν στα ανατολικά και νότια τμήματα, ενώ Κρήτη και Δωδεκάνησα θα βρεθούν στο επίκεντρο καταιγίδων, οι οποίες ωστόσο θα εξασθενούν σταδιακά.

Σάββατο 21/3: Ο καιρός αρχίζει να περιορίζεται σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας.

Κυριακή 22/3 και Δευτέρα 24/3: Παραμένει η αστάθεια, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου. Ο καιρός θα διατηρήσει τον άστατο χαρακτήρα του με τοπικές βροχές, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ολόκληρη η ανάρτησή του

«ΚΑΛΛΙΟ ΜΑΡΤΗΣ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑ ΜΑΡΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ

-Η αλλαγή του καιρού που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας και των ενισχυμένων ανέμων, αλλά και επειδή επαναφέρει τις βροχές στη χώρα ύστερα από περισσότερο από τρεις εβδομάδες χωρίς ουσιαστικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές.

-Τα πιο αξιόλογα φαινόμενα αναμένονται σήμερα στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και αργότερα στη δυτική Κρήτη, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικά έντονες καταιγίδες, κυρίως στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Την Παρασκευή οι βροχές θα επιμείνουν περισσότερο στα ανατολικά και νότια, ενώ καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με σταδιακή εξασθένηση. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας.

-Ωστόσο, η αστάθεια δεν θα εκλείψει. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα διατηρήσει άστατο χαρακτήρα, με λίγες τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειώνονται κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ έως και την Παρασκευή θα επηρεαστούν και τα ορεινά της Κρήτης, δίνοντας μια πιο χειμωνιάτικη εικόνα στα βουνά.

-Ιδιαίτερη σημασία έχει η επισήμανση ότι δεν πρόκειται για σιβηρική εισβολή. Η ψυχρή μεταφορά γίνεται με ανατολικό έως βορειοανατολικό ρεύμα και οι αέριες μάζες φτάνουν στην Ελλάδα έχοντας προηγουμένως περάσει πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, τα δυτικά παράλια της Τουρκίας και τμήματα του Αιγαίου. Πρόκειται, επομένως, για μια τυπική ψυχρή μεταβολή της εποχής, χωρίς μεγάλη διάρκεια αλλά με σαφή καιρική παρουσία.

-Στο σκηνικό προστίθενται και οι αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι ενισχυμένοι ως την Παρασκευή με εξασθένηση το Σαββατοκύριακο.

-Όλα δείχνουν, τέλος, ότι και την ερχόμενη εβδομάδα οι βροχές θα συνεχιστούν κατά διαστήματα, διατηρώντας τον καιρό σε τροχιά αστάθειας».

Ο καιρός της 25ης Μαρτίου: Με αστάθεια, χιόνια στα βουνά και ενισχυμένους βοριάδες

Ο Μάρτης…«γδάρτης» δεν θα λυπηθεί φέτος ούτε την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, καθώς ο καιρός της ημέρας θα ρέπει προς τον χειμώνα.

Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς στην ανάρτησή του στο facebook, οι βροχές θα συνεχιστούν κατά διαστήματα, και την ερχόμενη εβδομάδα, διατηρώντας τον καιρό σε τροχιά αστάθειας.

Αν και δεν αναμένονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα από το πρώτο κύμα, η διαφορά βαρομετρικών πιέσεων θα ενισχύσει τους βοριάδες στο Αιγαίο, μεταφέροντας σταδιακά ψυχρότερες αέριες μάζες.

Παρά τη μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, ο καιρός αναμένεται βροχερός σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, γεγονός που δημιουργεί συνθήκες αστάθειας για τις παρελάσεις της εθνικής εορτής.