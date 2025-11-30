Η κακοκαιρία “Adel” ανήκει στο παρελθόν – Πότε έρχονται νέες βροχοπτώσεις

Η κακοκαιρία «Adel» ανήκει στο παρελθόν

Σε τροχιά ομαλοποίησης μπαίνει από σήμερα, Κυριακή (30/11), το σκηνικό του καιρού, καθώς η κακοκαιρία Adel υποχωρεί, αφήνοντας πίσω της ηλιοφάνεια και γενικά βελτιωμένες συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, τις επόμενες ημέρες αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων και αισθητή βελτίωση, με τον Δεκέμβριο να ξεκινά με ιδιαίτερα ήπιο καιρό: άφθονη ηλιοφάνεια, ελάχιστες βροχές, χαμηλές εντάσεις ανέμων και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ωστόσο, από τα μέσα της εβδομάδας, νέα συστήματα από τα δυτικά ενδέχεται να επαναφέρουν τις βροχές σε αρκετές περιοχές, χωρίς όμως αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Ο καιρός σήμερα

Σε νησιά ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα εξασθενήσουν σταδιακά από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται παροδικές νεφώσεις, με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.

Οι άνεμοι πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 5-6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 12–15 βαθμούς στα βόρεια και τους 16–20 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 4-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης αίθριος με ελάχιστες νεφώσεις, βορειοδυτικούς ανέμους έως 4-5 μποφόρ και μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 14 βαθμούς.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα αναμένεται γενικά καλός καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα. Τοπικές ομίχλες θα σχηματιστούν το πρωί, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς – στα νότια τμήματα θα πνέουν δυτικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.