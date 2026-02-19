Έρχεται διήμερο με βροχές, καταιγίδες – Με τι καιρό θα πετάξουμε χαρταετό την Καθαρά Δευτέρα

Μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα το βράδυ Πέμπτη (19/2), με τις πρώτες βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους στα δυτικά και τα φαινόμενα να επεκτείνονται σταδιακά έως και την Κυριακή σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ προβλέπονται καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, ενισχυμένοι νοτιάδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά ενώ δεν θα λείψει και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Η επιδείνωση θα κορυφωθεί την Παρασκευή και το Σάββατο, με ισχυρά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα ανατολικά, ενώ από την Κυριακή τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στα δυτικά και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική από το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένονται βροχές και καταιγίδες, όπως επίσης και στη Θεσσαλονίκη. Τοπικά θα είναι έντονα τα φαινόμενα ωστόσο θα υποχωρήσουν γρήγορα και θα επεκταθούν στις Κυκλάδες.

Η εικόνα του καιρού αλλάζει την Καθαρά Δευτέρα, στις περισσότερες περιοχές. Προβλέπεται γενικά αίθριος ουρανός με λίγες τοπικές νεφώσεις το πρωί σε ανατολικά και νότια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, διατηρώντας ιδανικές συνθήκες για το πέταγμα του χαρταετού. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, επιτρέποντας στους εκδρομείς να γιορτάσουν τα Κούλουμα με πιο ήπιες καιρικές συνθήκες..

Μακεδονία, Θράκη

Αραιές νεφώσεις που το βράδυ στη δυτική Μακεδονία θα πυκνώσουν και αργά το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα στα βορειοδυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 με βαθμιαία ενίσχυση από το μεσημέρι σε 5 με 6 και στο Ιόνιο το βράδυ έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 4 με 5 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το βράδυ τοπικές νεφώσεις

Ανεμοι: Αρχικά στις Κυκλάδες μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος, Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νοτιονατολικά βορειοδυτικοί 5 με 6 με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με τους ανέμους να είναι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 στρεφόμενοι το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 στρεφόμενοι το μεσημέρι σε νότιους νοτιοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή 20-02-2026

Αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στην Ήπειρο θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται στα βορειοδυτικά από το απόγευμα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, στα δυτικά όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο 21-02-2026

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά αλλά από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της Θράκης όπου θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα από τα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων που θα φτάνουν τοπικά στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Κυριακή 22-02-2026

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα παροδικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια και θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της ανατολικής Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα 23-02-2026

Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5, τοπικά στο νοτιανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.