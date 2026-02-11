Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές προβλέπεται να επηρεάσουν τον καιρό της χώρας μας, σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με Πορτοκαλί προειδοποίηση, που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Η πρώτη αναμένεται από νωρίς σήμερα το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες αύριο, και η δεύτερη από αργά αύριο το απόγευμα έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (13/2), με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Από την πρώτη διαταραχή (από νωρίς το βράδυ σήμερα έως και τις πρωινές ώρες αύριο) προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

α. στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά από νωρίς το βράδυ σήμερα έως και τις πρώτες ώρες αύριο

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της νύχτας σήμερα προς αύριο

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και παράκτια ηπειρωτικών περιοχών) έως και τις πρωινές ώρες αύριο

δ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως και τις πρωινές ώρες αύριο.

Β. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν,

στη δυτική Ελλάδα σήμερα το βράδυ και

στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) έως και τις πρωινές ώρες αύριο.

Από τη δεύτερη διαταραχή (από αργά το απόγευμα αύριο έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής) προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη από αργά αύριο το απόγευμα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (13/2)

β. στην Κρήτη και τις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας αύριο προς Παρασκευή.

γ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες.

δ. στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής.

Β. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,