Ανατροπή με τον καιρό την Κυριακή του Πάσχα – Πότε θα βρέξει και πώς θα κάνουμε Ανάσταση

THESTIVAL TEAM

Με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και έντονο άρωμα άνοιξης ξεκίνησε η Μεγάλη Εβδομάδα, θυμίζοντας σε αρκετές περιοχές ακόμα και αρχές καλοκαιριού. Ωστόσο, το σκηνικό του καιρού δεν θα παραμείνει απολύτως σταθερό μέχρι το Πάσχα, καθώς αναμένονται εναλλαγές με μικρή πτώση της θερμοκρασίας και πρόσκαιρες βροχές, πριν από την τελική βελτίωση την Κυριακή.

Η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου, παρουσιάζει αναλυτικά την εξέλιξη του καιρού μέρα με τη μέρα.

Ήδη από τη Μεγάλη Τρίτη, ο υδράργυρος κινείται σε ανοιξιάτικα επίπεδα, φτάνοντας τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας οι θερμοκρασίες άγγιξαν ακόμη και τους 27 με 28 βαθμούς. Η αίσθηση της άνοιξης είναι έντονη, με τη φύση να βρίσκεται σε πλήρη άνθιση.

Μεγάλη Τετάρτη: Ήπιος καιρός, λίγες τοπικές βροχές

Τη Μεγάλη Τετάρτη, ο καιρός θα παραμείνει ήπιος, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 24 βαθμούς. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ, διευκολύνοντας όσους ταξιδεύουν ήδη προς τους πασχαλινούς προορισμούς. Οι βροχές θα είναι περιορισμένες και τοπικές, κυρίως στο βόρειο Αιγαίο και σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες.

Μ. Πέμπτη και Μ. Παρασκευή: Πτώση θερμοκρασίας και πρόσκαιρη αστάθεια

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από τη Μεγάλη Πέμπτη, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση της τάξης των 4 έως 6 βαθμών. Οι βοριάδες θα παραμείνουν μέτριοι, έως 6 μποφόρ, ενώ οι βροχές θα είναι σύντομες και τοπικές, κυρίως στο Αιγαίο και τη βόρεια Ελλάδα. Στα ορεινά της βόρειας χώρας δεν αποκλείονται και ασθενείς χιονοπτώσεις.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και τη Μεγάλη Παρασκευή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τους εκδρομείς, ιδίως όσους ταξιδεύουν οδικώς.

Μεγάλο Σάββατο: Περισσότερες βροχές, αλλά πρόσκαιρες

Το Μεγάλο Σάββατο, ωστόσο, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν αύξηση της αστάθειας, με περισσότερες βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι σύντομα, ενώ στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας θα σημειωθούν και λίγες χιονοπτώσεις. Παρά τη μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, μέχρι την ώρα της Ανάστασης σε αρκετές περιοχές ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί, με τα φαινόμενα να υποχωρούν.

Κυριακή του Πάσχα: Βελτίωση και ιδανικές συνθήκες

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν βελτιωμένο καιρό για την Κυριακή του Πάσχα, με καλές συνθήκες για τον εορτασμό. Παρά τις προηγούμενες διακυμάνσεις, η ημέρα αναμένεται να κυλήσει με ήπιο καιρό, αν και οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη για τυχόν αλλαγές.

