Λιπαρά μαλλιά και λούσιμο: Τι κάνουμε λάθος, σύμφωνα με κομμωτή

Όταν τα μαλλιά μας αρχίζουν να λαδώνουν γρήγορα, η φυσική αντίδραση είναι σχεδόν πάντα η ίδια: να τα λούσουμε πιο συχνά, μερικές φορές και καθημερινά. Παρόλο που φαίνεται μια λογική λύση, αυτή η στρατηγική μπορεί συχνά να προκαλέσει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που περιμένουμε.

Σύμφωνα με τον κομμωτή Pablo Bogado, το πιο συχνό λάθος είναι το υπερβολικό τρίψιμο του τριχωτού της κεφαλής με σκληρά σαμπουάν ή έντονες κινήσεις.

Το πρόβλημα είναι ότι το υπερβολικό τρίψιμο απογυμνώνει το τριχωτό της κεφαλής, διαταράσσοντας την φυσική του ισορροπία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το δέρμα να παράγει ακόμα περισσότερο σμήγμα για να προστατευτεί, κάνοντάς τα μαλλιά ακόμη πιο λιπαρά. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που είναι γνωστός στους επαγγελματίες.

Γιατί το συχνό λούσιμο κάνει τα μαλλιά πιο λιπαρά

Λούσιμο

Για να αναστρέψουμε την κατάσταση, η λύση είναι να υιοθετήσουμε την σωστή προσέγγιση. Ο ειδικός μιλώντας στο ισπανικό Hola!, συνιστά το λούσιμο να είναι απαλό και στοχευμένο. Το σαμπουάν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στο τριχωτό της κεφαλής, με ελαφρύ μασάζ χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων (όχι τα νύχια, καθώς αυτά μπορούν να ερεθίσουν το δέρμα). Τα μήκη των μαλλιών αρκεί να ξεπλυθούν.

Σαμπουάν

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που συχνά παραβλέπεται είναι η επιλογή του κατάλληλου σαμπουάν. Αν και ένα σκληρό σαμπουάν μπορεί να προσφέρει αίσθηση φρεσκάδας, μακροπρόθεσμα μπορεί να διαταράξει την ισορροπία του τριχωτού της κεφαλής.

Η καλύτερη επιλογή είναι ένα σαμπουάν που καθαρίζει απαλά, χωρίς να ερεθίζει το δέρμα. Επίσης, το ξέπλυμα πρέπει να γίνεται με χλιαρό νερό, μέχρι να εξαφανιστούν όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Πηγή: bovary.gr