MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΓΥΝΑΙΚΑ

Λιπαρά μαλλιά και λούσιμο: Τι κάνουμε λάθος, σύμφωνα με κομμωτή

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Όταν τα μαλλιά μας αρχίζουν να λαδώνουν γρήγορα, η φυσική αντίδραση είναι σχεδόν πάντα η ίδια: να τα λούσουμε πιο συχνά, μερικές φορές και καθημερινά. Παρόλο που φαίνεται μια λογική λύση, αυτή η στρατηγική μπορεί συχνά να προκαλέσει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που περιμένουμε.

Σύμφωνα με τον κομμωτή Pablo Bogado, το πιο συχνό λάθος είναι το υπερβολικό τρίψιμο του τριχωτού της κεφαλής με σκληρά σαμπουάν ή έντονες κινήσεις.

Το πρόβλημα είναι ότι το υπερβολικό τρίψιμο απογυμνώνει το τριχωτό της κεφαλής, διαταράσσοντας την φυσική του ισορροπία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το δέρμα να παράγει ακόμα περισσότερο σμήγμα για να προστατευτεί, κάνοντάς τα μαλλιά ακόμη πιο λιπαρά. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που είναι γνωστός στους επαγγελματίες.

Γιατί το συχνό λούσιμο κάνει τα μαλλιά πιο λιπαρά

Λούσιμο

Για να αναστρέψουμε την κατάσταση, η λύση είναι να υιοθετήσουμε την σωστή προσέγγιση. Ο ειδικός μιλώντας στο ισπανικό Hola!, συνιστά το λούσιμο να είναι απαλό και στοχευμένο. Το σαμπουάν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στο τριχωτό της κεφαλής, με ελαφρύ μασάζ χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων (όχι τα νύχια, καθώς αυτά μπορούν να ερεθίσουν το δέρμα). Τα μήκη των μαλλιών αρκεί να ξεπλυθούν.

Σαμπουάν

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που συχνά παραβλέπεται είναι η επιλογή του κατάλληλου σαμπουάν. Αν και ένα σκληρό σαμπουάν μπορεί να προσφέρει αίσθηση φρεσκάδας, μακροπρόθεσμα μπορεί να διαταράξει την ισορροπία του τριχωτού της κεφαλής.

Η καλύτερη επιλογή είναι ένα σαμπουάν που καθαρίζει απαλά, χωρίς να ερεθίζει το δέρμα. Επίσης, το ξέπλυμα πρέπει να γίνεται με χλιαρό νερό, μέχρι να εξαφανιστούν όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Πηγή: bovary.gr

Μαλλιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 22χρονο που ήταν καταζητούμενος από τις κυπριακές Αρχές για εγκληματική οργάνωση και εμπρησμό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Ερντογάν λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη: “Θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για εμάς και τους γείτονές μας”

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εθελοντική αιμοδοσία και σήμερα στις Συκιές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Κρήτη: 58χρονος πρώην πρωταθλητής βρέθηκε νεκρός μέσα στο γυμναστήριό του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Κερδίζει τη μάχη το κοριτσάκι που ανασύρθηκε από το σιντριβάνι στην Καλλιθέα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Πλαίσιο για Γιώργο Γεράρδο: Για 57 συναπτά χρόνια βρισκόταν καθημερινά δίπλα στο αγαπημένο του δημιούργημα