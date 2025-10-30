MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΑ

Τι λέει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή ακροδεξιάς ομάδας στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης

|
THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση προκάλεσε η καταγγελία του ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου σχετικά με τη συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης για την 28η Οκτωβρίου.

Με αφορμή τα σχετικά δημοσιεύματα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι ουδέποτε δόθηκε έγκριση ή άδεια συμμετοχής σε ομάδα ή σύλλογο με την ονομασία «Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία».

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η Περιφέρεια ακολουθεί πιστά το επίσημο πρόγραμμα της παρέλασης Πολιτικών και Στρατιωτικών Τμημάτων, το οποίο καθορίζει ποιοι φορείς και οργανώσεις λαμβάνουν μέρος στην εκδήλωση. «Οποιαδήποτε άλλη παρουσία ή εμφάνιση ομάδας εκτός του επίσημου προγράμματος και χωρίς σχετική άδεια, δεν τελεί υπό την έγκριση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Περιφέρεια επισημαίνει ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως σε σύλλογο με εγκεκριμένη συμμετοχή παρεισέφρησαν άτομα ή στοιχεία με δράση που δεν συνάδει με τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρατίας, ο συγκεκριμένος σύλλογος θα αποκλειστεί οριστικά από κάθε μελλοντική συμμετοχή σε θεσμοθετημένες διοργανώσεις.

Κλείνοντας, η ανακοίνωση υπογραμμίζει πως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας «παραμένει προσηλωμένη στις αρχές της Δημοκρατίας, της ενότητας και του σεβασμού της εθνικής επετείου», καταδικάζοντας «απερίφραστα κάθε μορφή ακραίας ή διχαστικής έκφρασης που δεν συνάδει με το πνεύμα του εορτασμού».

Ακροδεξιοί Θεσσαλονίκη Στρατιωτική παρέλαση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 5 ώρες πριν

Καιρός: Μικρή επιδείνωση από το Σάββατο – Πώς θα κυμανθεί η θερμοκρασία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στις 6 Νοεμβρίου απονέμεται το βραβείο “Αυτοκράτειρα Θεοφανώ” στην EUROPA NOSTRA – Στη Ροτόντα και φέτος η τελετή

EUROBANK 22 λεπτά πριν

Eurobank: Ενέκρινε την καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 170 εκατ. ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Αιχμές Διαμαντοπούλου για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ: “Η εικόνα Ανδρουλάκη έχει ζητήματα”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Η Θεσσαλονίκη τίμησε την επέτειο της απελευθέρωσής της από τα ναζιστικά στρατεύματα Κατοχής – Δείτε βίντεο και φωτο

ΕΘΝΙΚΑ 18 ώρες πριν

“Οι ομοιότητες Αθήνας – Άγκυρας είναι μεγαλύτερες από τις διαφορές μας” λέει ο Τούρκος πρέσβης