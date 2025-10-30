Τι λέει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή ακροδεξιάς ομάδας στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης

Αναστάτωση προκάλεσε η καταγγελία του ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου σχετικά με τη συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης για την 28η Οκτωβρίου.

Με αφορμή τα σχετικά δημοσιεύματα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι ουδέποτε δόθηκε έγκριση ή άδεια συμμετοχής σε ομάδα ή σύλλογο με την ονομασία «Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία».

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η Περιφέρεια ακολουθεί πιστά το επίσημο πρόγραμμα της παρέλασης Πολιτικών και Στρατιωτικών Τμημάτων, το οποίο καθορίζει ποιοι φορείς και οργανώσεις λαμβάνουν μέρος στην εκδήλωση. «Οποιαδήποτε άλλη παρουσία ή εμφάνιση ομάδας εκτός του επίσημου προγράμματος και χωρίς σχετική άδεια, δεν τελεί υπό την έγκριση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Περιφέρεια επισημαίνει ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως σε σύλλογο με εγκεκριμένη συμμετοχή παρεισέφρησαν άτομα ή στοιχεία με δράση που δεν συνάδει με τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρατίας, ο συγκεκριμένος σύλλογος θα αποκλειστεί οριστικά από κάθε μελλοντική συμμετοχή σε θεσμοθετημένες διοργανώσεις.

Κλείνοντας, η ανακοίνωση υπογραμμίζει πως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας «παραμένει προσηλωμένη στις αρχές της Δημοκρατίας, της ενότητας και του σεβασμού της εθνικής επετείου», καταδικάζοντας «απερίφραστα κάθε μορφή ακραίας ή διχαστικής έκφρασης που δεν συνάδει με το πνεύμα του εορτασμού».