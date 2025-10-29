Καταγγελία Νίκου Παπανδρέου: Ακροδεξιά Οργάνωση έλαβε μέρος στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης

Την έντονη αντίδραση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Παπανδρέου, προκάλεσε η συμμετοχή της «Ελληνικής Ορθόδοξης Νεολαίας» στο πολιτικό κομμάτι της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης της Θεσσαλονίκης. «Η έννοια της παρέλασης των “πολιτικών τμημάτων” συνιστά θεσμό για την απόδοση τιμής στο εθελοντισμό και την προσφορά στον συνάνθρωπο και όχι για κηρύγματα μίσους και μισαλλοδοξίας από μια οργάνωση με σαφή υπέρ-ακροδεξιά χαρακτηριστικά».

Σε αναρτήσεις της ΕΟΝ στο Διαδίκτυο αναφέρονται μεταξύ άλλων: Ο πρωθυπουργός χαρακτηρίζεται «δικτατορίσκος», ενώ ο υπουργός Άμυνας «μασώνος», ενώ με αφορμή τη δημοσιοποίηση των δηλώσεων «πόθεν έσχες» βουλευτές αποκαλούνται συλλήβδην «παχύδερμα του πατριωτισμού», «αδερφάτα του προοδευτισμού» και «βίζιτες πολυτελείας με σακάκια».

Η ανακοίνωση του ευρωβουλευτή έχει ως εξής:

«Η Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία είναι μια οργάνωση με απόψεις που στρέφονται εναντίον του Πολιτεύματος, της Ελληνικής Δημοκρατίας και εντέλει της ελληνικής κοινωνίας. Στις δημόσιες παρεμβάσεις της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο- η Οργάνωση καταφέρεται με χυδαιότητα κατά κομμάτων του δημοκρατικού τόξου, χαρακτηρίζοντας τα «πολιτική ψώρα”, καλεί σε στήριξη εκδοτικών πονημάτων των πρωταιτίων του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, καταθέτει στεφάνια σε μνημεία εθνικού διχασμού, χαρακτηρίζει «παχύδερμα» Έλληνες βουλευτές και ευρωβουλευτές και τα μέλη της φωτογραφίζονται με καλυμμένα πρόσωπα όπως τα «τάγματα εφόδου» της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή».

Είναι με αίσθημα κατάπληξης που όλοι γίναμε μάρτυρες της συμμετοχής μιας τέτοιας οργάνωσης στην παρέλαση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Η Εθνική Ανεξαρτησία είναι προνόμιο όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων, είναι συνώνυμο της Δημοκρατίας μας και δεν προσφέρεται για την έκφραση ακραίων και αντιδημοκρατικών απόψεων, οι οποίες προσβάλλουν τους αγώνες του ελληνικού λαού και το Εθνόσημο.

Η έννοια της παρέλασης των “πολιτικών τμημάτων” συνιστά θεσμό για την απόδοση τιμής στο εθελοντισμό και την προσφορά στον συνάνθρωπο και όχι για κηρύγματα μίσους και μισαλλοδοξίας από μια οργάνωση με σαφή υπέρ-ακροδεξιά χαρακτηριστικά. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε μεγάλο βαθμό την στρατιωτική παρέλαση παρακολουθούν ανήλικοι και παιδιά. Θεωρώ αδιανόητο ότι η συντεταγμένη Πολιτεία και η ελληνική Κυβέρνηση φέρονται να νομιμοποιούν την έκφραση ακραίων και συντηρητικών απόψεων, κάποιες μάλιστα εκ των οποίων βρίθουν μισογυνισμού και μάλιστα μπροστά στα μάτια μικρών παιδιών.

Για όλους αυτούς του λόγους και με βάση την κοινή λογική και με βάση τον πραγματικό Πατριωτισμό, όπου θέλει όλους του Έλληνες ενωμένους και εξ ονόματος του ελληνικού λαού, ο οποίος μου έκανε την τιμή να τον εκπροσωπώ: Διαμαρτύρομαι έντονα για το ότι επετράπη η συμμετοχή της οργάνωσης “Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία” στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Αιτούμαι από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να διερευνήσει το θέμα και να εντοπίσει το ποιος φέρει την ευθύνη αυτής της συμμετοχής, αν δεν ήταν ο ίδιος.

Αιτούμαι από τον Πρωθυπουργό της χώρας να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για την προστασία των πολιτειακών θεσμών της χώρας και να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα, με την ίδια σπουδή που το έπραξε για το θέμα του “Άγνωστου Στρατιώτη”.

Σε αντίθετη περίπτωση θα φέρουν αντικειμενικές και ιστορικές ευθύνες”.

Δείτε κάποιες από τις αναρτήσεις της Οργάνωσης στο Facebook, που προκάλεσαν την αντίδραση του Νίκου Παπανδρέου.