Θεσσαλονίκη: Μαθητές παρελαύνουν με περηφάνεια υπό έντονη βροχόπτωση και τιμούν την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου – Δείτε βίντεο και φωτο

Υπό καταρρακτώδη βροχόπτωση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Παρά την έντονη βροχόπτωση οι μαθητές σχολείων της πόλης παρέλασαν με περηφάνια στην οδό Τσιμισκή, τιμώντας την επέτειο του «Όχι».

Οι γονείς των μαθητών και πλήθος κόσμου βρέθηκαν παραπλεύρως του δρόμου και χειροκρότησαν τους μικρούς μαθητές που δεν πτοήθηκαν από τις κακές καιρικές συνθήκες και με άψογους σχηματισμούς τίμησαν την Εθνική μας Επέτειο.

Στην εξέδρα των επισήμων βρέθηκαν οι υφυπουργοί Εσωτερικών (αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης), Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, Κοινωνικής Συνοχής Και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, οι βουλευτές Νεφέλη Χατζηϊωάννιδου, Δημήτρης Κούβελας, Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος κα.

Στην μαθητική παρέλαση του κεντρικού δήμου συμμετείχαν συνολικά 21 σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια, δημόσια και ιδιωτικά λύκεια.

Συγκεκριμένα, τα δημοτικά: 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Θεσσαλονίκης (ενταγμένο στο ΑΠΘ), 33ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, 43ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, Ειδικό Δ.Σ. Κωφών και Βαρήκοων Πανοράματος, τα γυμνάσια: 2ο Θεσσαλονίκης, 31ο Θεσσαλονίκης, 2ο Άνω Τούμπας, 1ο Τριανδρίας , 1ο Χαριλάου, 3ο Χαριλάου, τα δημόσια λύκεια: Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, 2 ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, 15ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, 27ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, 28ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης και, τα ιδιωτικά λύκεια: Ανατόλια, Αριστοτέλειο Κολλέγιο, Καλαμαρί, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη.

Στις αντίξοες καιρικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η παρέλαση στάθηκε ο υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης, Κώστας Γκιούλέκας μετά το πέρας αυτής, επισημαίνοντας πως τα «παιδιά έγιναν μούσκεμα». «Σήμερα μαθητές και μαθήτριες έστειλαν το δικό τους μήνυμα κόντρα σε αυτούς που λένε διάφορα για τη νέα γενιά. Όταν βλέπουμε τέτοια παιδιά είμαστε σίγουροι ότι η νέα Ελλάδα που ανατέλλει με αυτά τα παιδιά θα είναι καλύτερη από τη δική μου», υπογράμμισε.

«Τα παιδιά με το ίδιο αγωνιστικό φρόνιμα διαδηλώνουν την πίστη τους στις αξίες του γένους μας», δήλωσε από την πλευρά του ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος.

«Μας κάνουν περήφανους. Είναι το μέλλον και αποτελούν εγγύηση ότι με πίστη στην Παιδεία και τον Πολιτισμό μας, η Ελλάδα μπορεί να πάει πιο μπροστά», ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης.

Από πλευράς του ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου είπε πως «η νέα γενιά με την πίστη στα ιδανικά και τις αξίες της φυλής μας, δείχνει τον δρόμο».

Η βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, Ράνια Θρασκιά τόνισε πως η Παιδεία είναι ο μόνος δρόμος για Δημοκρατία και Δικαιοσύνη και πως αποτελεί επένδυση στο μέλλον ενώ συνεχάρη τα παιδιά που παρέλασαν υπό βροχή.

Αναφορά στο περιστατικό με τον αποκλεισμό μαθητή με αυτισμό έκανε από την πλευρά του ο βουλευτής Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς, σημειώνοντας πως «σε μία κοινωνία που θέλει να συμπεριλαμβάνει τους πάντες, δεν μπορεί να αποκλείεται κανείς».

«Είμαστε περήφανοι για τη νέα γενιά που παρέλασε σήμερα. Παίρνουμε παράδειγμα από αυτούς», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας, Μιχάλης Χουρδάκης.

«Τα παιδιά αυτά κατάφεραν, μέσα σε αντίξοες συνθήκες, να μας συγκινήσουν» ανέφερε στις δηλώσεις του ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας.

«Ένα μεγάλο μπράβο» είπε για τους μαθητές που συμμετείχαν στην παρέλαση ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας , Αλέξανδρος Κόπτσης.