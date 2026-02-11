Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα: Ξεκίνησε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, ενώ μόλις ξεκίνησε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας.

Νωρίτερα, υπήρξε ένας σύντομος διάλογος μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου, πριν ξεκινήσει η συνάντησή τους, που διήρκησε περίπου 1,5 ώρα:

-Γεια σας κ.Πρόεδρε

-Γεια σας

-Όλα καλά;

-Πολύ καλά

Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας για πρώτη φορά μετά την τελευταία επίσκεψη του πρωθυπουργού επί τουρκικού εδάφους, τον Μάιο του 2024.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνοδεύει πολυμελής κυβερνητική αποστολή, στην οποία συμμετέχουν υπουργοί αρμόδιοι για την οικονομία, τις υποδομές, τη μετανάστευση, την ασφάλεια, την παιδεία, τον πολιτισμό και την κλιματική προστασία, καθώς και στελέχη του Γραφείου του Πρωθυπουργού και της επικοινωνιακής του ομάδας.

Σημειώνεται, ότι μήνυμα ειρήνης έστειλε λίγη ώρα πριν από τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Σήμερα θα φιλοξενήσουμε στη χώρα μας τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, κύριο Μητσοτάκη. Αύριο θα έρθει στην Άγκυρα ο πρωθυπουργός της Σερβίας. Την επόμενη Δευτέρα και Τρίτη, Θεού θέλοντος, θα επισκεφθούμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αιθιοπία. Στον κόσμο και στην περιοχή μας, για να το πούμε έτσι, φυσάει ένας άνεμος Τουρκίας. Εδώ, αξιότιμοι φίλοι, πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα το εξής. Ως Τουρκία, ό,τι θέλουμε για τον εαυτό μας, το ίδιο θέλουμε και για τους φίλους και αδελφούς μας. Όπως θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για τον εαυτό μας, όπως θέλουμε σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία, το ίδιο θέλουμε και για τους γείτονές μας και όλες τις αδελφικές χώρες. Οι διπλωματικές προσπάθειές μας που έχουμε επιταχύνει το τελευταίο διάστημα είναι ακριβώς για αυτό. Ομοίως ο βασικός στόχος των γνωστών και άγνωστων, των φανερών και μη φανερών επαφών μας είναι να συμβάλουμε στην ειρήνη στην περιοχή. Χωρίς κανένα κόμπλεξ, συζητάμε με όλους τους παράγοντες και μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους συνομιλητές μας σε πνεύμα αδελφοσύνης», τόνισε ο Ερντογάν σε δηλώσεις του.