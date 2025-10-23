Μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα “έσκισαν” τον ουρανό της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

Τον ουρανό της Θεσσαλονίκης έσκισαν το μεσημέρι της Πέμπτης αεροπορικά μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Γύρω στις 13:00, αεροπλάνα και ελικόπτερα των Ενόπλων Δυνάμεων πέταξαν πάνω από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των πολιτών.

Οι πτήσεις πάνω από τη Θεσσαλονίκη έγιναν στο πλαίσιο δοκιμών ενόψει του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου και της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης που πραγματοποιείται στην πόλη.

Όπως έχει γίνει γνωστό, φέτος κατά την στρατιωτική παρέλαση το αεροσκάφος, με το οποίο θα πραγματοποιήσει την αεροπορική επίδειξη, ο πιλότος της ομάδας επιδείξεων ΖΕΥΣ, θα είναι ένα από τα αναβαθμισμένα F16 τύπου Viper.