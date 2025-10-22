MENOY

ΕΘΝΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτός είναι ο πιλότος που θα πετάξει στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου για πρώτη φορά με F16 Viper

THESTIVAL TEAM

Για δεύτερη συνεχή χρονιά την Τρίτη 28η Οκτωβρίου θα πετάξει στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, με την ομάδα επιδείξεων “ΖΕΥΣ”, ο Σμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας, Γιώργος Σωτηρίου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Νίκου Λαδιανού και του ertnews.gr, ο Σμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας θα μεταβεί από τα Χανιά στη Θεσσαλονίκη για την στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος, με το οποίο θα πραγματοποιήσει την αεροπορική επίδειξη, θα είναι ένα από τα αναβαθμισμένα F16 τύπου Viper.

Η δοκιμαστική πτήση στη Θεσσαλονίκη αναμένεται, αν βοηθήσει ο καιρός, να γίνει την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου.

Ο Σμηναγός Γιώργος Σωτηρίου ξανά στη Θεσσαλονίκη με το ΖΕΥΣ- Πρώτη φορά με F16 viper

28η Οκτωβρίου Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

