Η Τουρκία επιμένει να προκαλεί στο Αιγαίο – Εννέα παραβάσεις του εθνικού εναέριου χώρου

Η Τουρκία ανέπτυξε ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72 και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, τα οποία προχώρησαν σε συνολικά 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 9 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Ειδικότερα, το ATR-72 έκανε μια παράβαση και έξι παραβιάσεις, ενώ το UAV έκανε 3 παραβάσεις και 3 παραβιάσεις, όπως διευκρινίζει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με διεθνούς κανόνες κατά πάγια πρακτική.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

