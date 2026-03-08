Η Κύπρος αγοράζει τέσσερα αντι-drone συστήματα “Κένταυρος” εν μέσω εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Λευκωσία θωρακίζεται απέναντι στην απειλή των drones και ταυτόχρονα ανεβάζει το διπλωματικό και στρατηγικό της αποτύπωμα με την τριμερή συνάντηση της Δευτέρας στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρεί στην απόκτηση τεσσάρων αντι-drone συστημάτων «Κένταυρος», σε μια κίνηση που έρχεται να καλύψει ένα κρίσιμο κενό στην άμυνα του νησιού, μετά τις επιθέσεις και τις απειλές των τελευταίων ημερών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Την ίδια ώρα, η Πάφος μετατρέπεται τη Δευτέρα 9 Μαρτίου σε σημείο υψηλού πολιτικού και στρατηγικού συμβολισμού, καθώς εκεί θα συναντηθούν ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κίνηση άμυνας με ελληνική υπογραφή

Η απόφαση για την προμήθεια των τεσσάρων συστημάτων «Κένταυρος» εντάσσεται στην προσπάθεια της Λευκωσίας να αποκτήσει πιο ουσιαστική προστασία απέναντι σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία έχουν εξελιχθεί στον πιο άμεσο και πιο φθηνό κίνδυνο για κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σημεία στρατηγικής σημασίας.

Κυβερνητική πηγή επιβεβαίωσε στο protothema.gr ότι η αγορά συστημάτων «Κένταυρος» δεν προέκυψε με τoν πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, αλλά η πρόθεση ήταν καταγεγραμμένη εδώ και μήνες στο πρόγραμμα αγορών που είχε προτείνει η Λευκωσία και εγκρίθηκε από τις Βρυξέλλες με χρηματοδότηση που συνδέεται στην στήριξη μέσω του μηχανισμού SAFE.

Πρόκειται για σύστημα αντιμετώπισης drones που έχει αναπτυχθεί από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία και βασίζεται σε ηλεκτρονικά αντίμετρα, με στόχο να παρεμβάλει, να αποσυντονίζει και να εξουδετερώνει την απειλή πριν αυτή φτάσει στον στόχο της.

Η ίδια η εταιρεία αναφέρει ότι το σύστημα έχει δοκιμαστεί επιχειρησιακά και προορίζεται για αποστολές αντι-drone άμυνας.

Από τη φρεγάτα στη στεριά

Το σύστημα είχε ήδη βρεθεί στο επίκεντρο των τελευταίων εξελίξεων, καθώς η κυπριακή κυβέρνηση είχε επιβεβαιώσει ότι μία από τις ελληνικές φρεγάτες που έφτασαν στην περιοχή έφερε αντίστοιχο σύστημα αντι-drone προστασίας.

Η διαφορά τώρα είναι ότι η Κύπρος δεν θα στηρίζεται μόνο στην παρουσία φίλιων ναυτικών μονάδων ή σε προσωρινές αναπτύξεις δυνάμεων. Με τέσσερα συστήματα «Κένταυρος» αποκτά δικά της μέσα άμεσης αντίδρασης και χτίζει έναν πρώτο πυρήνα αντι-drone άμυνας. Δεν τελειώνει έτσι το πρόβλημα, αλλά αλλάζει το επίπεδο ετοιμότητας. Σε μια εποχή που ένα drone μπορεί να προκαλέσει στρατηγικό πονοκέφαλο με κόστος πολύ μικρότερο από έναν πύραυλο, η Λευκωσία αναγκάζεται να μπει γρήγορα σε άλλη λογική άμυνας.

Τριμερής κορυφής στη Πάφο

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον έρχεται και η συνάντηση Χριστοδουλίδη, Μακρόν και Μητσοτάκη στην Πάφο αύριο. Η γαλλική προεδρία έχει ανακοινώσει την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο, με σαφή αναφορά στη στήριξη προς κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρέθηκε εκτεθειμένο στις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην ίδια συνάντηση θα βρίσκεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας στην τριμερή χαρακτήρα ουσίας και όχι εθιμοτυπίας.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υποδέχεται στην Κύπρο τον Πρόεδρο της Γαλλίας και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας σε μια στιγμή που το νησί δεν ζητά απλώς δηλώσεις συμπάθειας, αλλά μέσα, συντονισμό και πολιτική κάλυψη. Η Αθήνα έχει ήδη δείξει έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα στη Λευκωσία. Το Παρίσι κάνει σαφές ότι θεωρεί την ασφάλεια της Κύπρου ευρωπαϊκή υπόθεση. Και η Λευκωσία θέλει να μετατρέψει αυτή τη στήριξη σε πιο σταθερή αρχιτεκτονική ασφάλειας.

Η αυριανή συνάντηση δεν αφορά μόνο την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών. Αφορά και το επόμενο βήμα.

Η Κύπρος επιδιώκει να δείξει ότι δεν θα παραμένει ο αδύναμος κρίκος που απλώς παρακολουθεί τα γεγονότα και εύχεται να μην την ακουμπήσουν. Με την αγορά των συστημάτων «Κενταύρος» στέλνει μήνυμα ότι ενισχύει την επιχειρησιακή της προστασία. Με την τριμερή στην Πάφο στέλνει μήνυμα ότι διαθέτει πολιτική και στρατηγική στήριξη από την Ελλάδα και τη Γαλλία.