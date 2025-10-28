MENOY

Γαύδος: Για πρώτη φορά η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου δεν είχε μαθητές – Στρατός και κάτοικοι ύψωσαν τη σημαία ψηλά

Με συγκίνηση και περηφάνεια τιμήθηκε και φέτος η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940, στο ακριτικό νησί της Γαύδου.

Για πρώτη φορά έπειτα από πολύ καιρό, η παρέλαση στο Καστρί, τον κεντρικό οικισμό του νησιού, πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία μαθητών, με τη σημαία να την κρατούν κάτοικοι της Γαύδου.

Οι ακρίτες του νησιού, μαζί με τον στρατό, τίμησαν την επέτειο κυματίζοντας τη σημαία και υψώνοντας το εθνικό φρόνημα.

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε δοξολογία παρουσία της δημάρχου του νησιού, Λίλιαν Στεφανάκη, εκπροσώπων τοπικών φορέων και ενόπλων δυνάμεων και πολιτών.

