Ενισχύεται η άμυνα της Κύπρου: Έφτασαν οι φρεγάτες “Κίμων” και “Ψαρά” – Καταπλέουν γερμανικές και βρετανικές φρεγάτες

Ισχυρή στρατιωτική παρουσία της χώρας μας στην Κύπρο, με σκοπό την ασφάλεια του νησιού μετά τις ιρανικές επιθέσεις με drones στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου.

«Κίμων» και «Ψαρά» έφτασαν στην Κύπρο, το πρωί της Τετάρτης (4/3), λίγες ώρες αφού στο νησί είχαν φτάσει και 4 F-16.

Η Αθήνα επιβεβαιώνει έμπρακτα τη στήριξή της προς την Κυπριακή Δημοκρατία, σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρησιακές κινήσεις των τελευταίων ετών. Οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» που απέπλευσαν με προορισμό την Κύπρο, ενισχύουν την αεράμυνα του νησιού απέναντι στις αυξανόμενες απειλές στη Μέση Ανατολή.

Η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη επιχειρησιακή ανάπτυξη της υπερσύγχρονης Belharra «Κίμων», η οποία πλέον εντάσσεται ενεργά στον σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου. Οι δύο φρεγάτες αναμένονται να καταπλεύσουν σήμερα Τετάρτη 4 Μαρτίου, ενώ ήδη τέσσερα ελληνικά F‑16 έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Παράλληλα, συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο, ενισχύοντας το πλέγμα αεράμυνας της περιοχής.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ εξέδωσαν νέα ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν τα ταξίδια τους και επιτρέποντας στο μη απαραίτητο προσωπικό της αμερικανικής κυβέρνησης και στις οικογένειές τους να αποχωρήσουν προληπτικά, λόγω αυξημένου κινδύνου ασφαλείας. Η οδηγία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης των επιπέδων κινδύνου σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει την αποχώρηση πολιτών τους από περισσότερες από δώδεκα χώρες της περιοχής, εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης ΗΠΑ- Ισραήλ με το Ιράν.

Νωρίτερα την Τρίτη, το αμερικανικό ΥΠΕΞ είχε αυξήσει τα επίπεδα κινδύνου ασφαλείας για την Ιορδανία, το Ομάν, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι Αμερικανοί πολίτες έχουν κληθεί να αποχωρήσουν από περισσότερες από δώδεκα χώρες της περιοχής, εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Μετά την επίθεση με drones στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου τη Δευτέρα (2/3), και το Λονδίνο προχωρά σε άμεση ενίσχυση της παρουσίας του στην Κύπρο. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την αποστολή ελικοπτέρων με δυνατότητες αντιμετώπισης drones καθώς και του αντιτορπιλικού HMS Dragon, ενός από τα πλέον προηγμένα πλοία του βρετανικού στόλου. Ο Στάρμερ ενημέρωσε τηλεφωνικά τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τονίζοντας ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρως προσηλωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί».

We’re continuing our defensive operations and I've just spoken with the President of Cyprus to let him know that we are sending helicopters with counter drone capabilities and HMS… pic.twitter.com/0tsZb4dG2i March 3, 2026

Μετά τη Γαλλία και η Γερμανία ανταποκρίθηκε επίσης θετικά σε αίτημα για αποστολή πολεμικού πλοίου.