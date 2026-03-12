Απάντηση ΥΠΕΞ σε Άγκυρα για τους Patriot στην Κάρπαθο: “Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη”

Η Αθήνα δεν άφησε αναπάντητη την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας για τους Patriot στην Κάρπαθο, αλλά και για την αποστολή μαχητικών στα κατεχόμενα της Κύπρου.

Σχετικά με τη νέα ανακοίνωση της Τουρκίας για την εγκατάσταση συστημάτων Patriot στην Κάρπαθο, το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η θέση της Αθήνας έχει ήδη διατυπωθεί και παραμένει αμετάβλητη.

Όπως σημείωσε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού, οι μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Μοντρέ του 1936 και τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947, στην οποία η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος.

Οι συνθήκες αυτές, όπως τονίστηκε, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών, ενώ η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη, ιδίως σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια ώρα, σε ερώτηση για την αποστολή τουρκικών μαχητικών στα κατεχόμενα, η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι η παράνομη τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο δεν νομιμοποιεί καμία αποστολή

Η ανακοίνωση – πρόκληση της Άγκυρας:

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Άγκυρα κλιμάκωσε τις αντιδράσεις της για τους Patriot στην Κάρπαθο, κάνοντας λόγο για «παράνομη ενέργεια» της Ελλάδας, που «εκμεταλλεύεται τις κρίσεις στην περιοχή.

«Δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό και αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κρίσεων στην περιοχή μας, και ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Tο υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας κατηγόρησε την Ελλάδα για ενέργειες που «παραβιάζουν το καθεστώς των νησιών κατά παράβαση των δεόντως συναφθεισών συμφωνιών, όχι μόνο δημιουργούν νομική παραβίαση, αλλά βλάπτουν και τις γειτονικές και συμμαχικές μας σχέσεις». Προσθέτει δε ότι «τέτοιες καταστάσεις είναι απαράδεκτες μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ ενόψει των συνεχιζόμενων κρίσεων ασφαλείας στην περιοχή μας».

Μάλιστα η Τουρκία εμμένει στα περί αποστρατικοποίησης, σημειώνοντας ότι «τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα βάσει των όρων της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης των Παρισίων του 1947, με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν σε μη στρατιωτικό καθεστώς».

Σύμφωνα με την Άγκυρα, η Λήμνος, με βάση τη συνθήκη της Λωζάνης και η Κάρπαθος, με βάση της Συνθήκη των Παρισίων «είναι νησιά που θα έπρεπε να έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς». Ως εκ τούτου, υποστηρίζει, «η παραβίαση του μη στρατιωτικού καθεστώτος αποτελεί θεμελιώδη παραβίαση και αυτές οι απόπειρες τετελεσμένων δεν οδηγούν νομικά στη μονομερή λήξη του μη στρατιωτικού καθεστώτος. Αυτό το σημείο έχει επίσης τεθεί από τα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησής μας».