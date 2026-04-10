Θεσσαλονίκη: Δείτε πώς στόλισαν τον Επιτάφιο διάφοροι Ναοί – Δείτε φωτογραφίες

THESTIVAL TEAM

Μεγάλη Παρασκευή σήμερα και οι πιστοί σε όλη τη χώρα προσκυνούν το πάθος του Θεανθρώπου. Προσέρχονται ευλαβικά στους Ναούς για να ασπαστούν τον Επιτάφιο.

H Μεγάλη Παρασκευή συμβολίζει τα συμβάντα της δίκης του Ιησού από τον Πόντιο Πιλάτο, την μαρτυρική πορεία Του προς τον Γολγοθά, την Σταύρωση του και τελικά την Ταφή του.

Στους Ναούς οι καμπάνες χτυπούν πένθιμα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών σπεύδουν στις εκκλησίες και περιμένουν καρτερικά τη σειρά τους για να προσκυνήσουν.

Διαβάστε επίσης: Θεσσαλονίκη: Στην Ευκαρπία ένας από τους ομορφότερους Επιταφίους – Στολίστηκε με χιλιάδες πέρλες και λουλούδια – Δείτε φωτο

Οι πιστοί έχουν ξενυχτήσει προκειμένου να ολοκληρώσουν τον στολισμό του Επιταφίου. Σε κάποιους ιερούς ναούς, οι προετοιμασίες για την ολοκλήρωση του στολισμού διαρκούν ημέρες ή και εβδομάδες.

Δείτε πως στόλισαν τον Επιτάφιο διάφοροι Ναοί της Θεσσαλονίκης:

Ιερός Ναός 12 Αποστόλων/ Intime
Ιερός Ναός Αγίου Μηνά
Μητροπολιτικός ναός Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά
Ιερός Ναός της Του Θεού Σοφίας
Ιερός Ναός Αγίου Φανουρίου
Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας
Ιερός Ναός της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
Ιερός Ναός Αγίων Πάντων

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντα στην Τούμπα έχουν στολιστεί δύο Επιτάφιοι. Ο ένας βρίσκεται στο εσωτερικό του Ναού και ο άλλος στο προαύλιο.

