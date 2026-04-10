Θεσσαλονίκη: Δείτε πώς στόλισαν τον Επιτάφιο διάφοροι Ναοί – Δείτε φωτογραφίες

Μεγάλη Παρασκευή σήμερα και οι πιστοί σε όλη τη χώρα προσκυνούν το πάθος του Θεανθρώπου. Προσέρχονται ευλαβικά στους Ναούς για να ασπαστούν τον Επιτάφιο.

H Μεγάλη Παρασκευή συμβολίζει τα συμβάντα της δίκης του Ιησού από τον Πόντιο Πιλάτο, την μαρτυρική πορεία Του προς τον Γολγοθά, την Σταύρωση του και τελικά την Ταφή του.

Στους Ναούς οι καμπάνες χτυπούν πένθιμα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών σπεύδουν στις εκκλησίες και περιμένουν καρτερικά τη σειρά τους για να προσκυνήσουν.

Οι πιστοί έχουν ξενυχτήσει προκειμένου να ολοκληρώσουν τον στολισμό του Επιταφίου. Σε κάποιους ιερούς ναούς, οι προετοιμασίες για την ολοκλήρωση του στολισμού διαρκούν ημέρες ή και εβδομάδες.

Δείτε πως στόλισαν τον Επιτάφιο διάφοροι Ναοί της Θεσσαλονίκης:

Ιερός Ναός 12 Αποστόλων/ Intime

Ιερός Ναός Αγίου Μηνά

Μητροπολιτικός ναός Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

Ιερός Ναός της Του Θεού Σοφίας

Ιερός Ναός Αγίου Φανουρίου

Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας

Ιερός Ναός της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντα στην Τούμπα έχουν στολιστεί δύο Επιτάφιοι. Ο ένας βρίσκεται στο εσωτερικό του Ναού και ο άλλος στο προαύλιο.