Θεσσαλονίκη: Στην Ευκαρπία ένας από τους ομορφότερους Επιταφίους – Στολίστηκε με χιλιάδες πέρλες και λουλούδια – Δείτε φωτο

Ξημέρωσε η πιο πένθιμη μέρα του χρόνου. Στις ορθόδοξες εκκλησίες, οι πιστοί πέρασαν τη νύχτα στολίζοντας το κουβούκλιο του Επιταφίου. Ανάμεσα σε αυτές τις περιπτώσεις ξεχωρίζει και ο Ιερός Ναός της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, στις εργατικές κατοικίες της Ευκαρπίας, στον Δήμο Παύλου Μελά.

Ο στολισμός του Επιταφίου στον συγκεκριμένο Ιερό Ναό δεν έγινε μέσα σε μία νύχτα. Χρειάστηκαν δύο μήνες προετοιμασίας για την ολοκλήρωση του στολισμού.

Το κουβούκλιο του Επιταφίου στολίστηκε με χιλιάδες πέρλες και άνθη, με τον στολισμό να ολοκληρώνεται τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής. Πιστοί και πιστές αφιέρωσαν αφιέρωσαν αρκετές ώρες από τον προσωπικό τους χρόνο για να παρουσιάσουν αυτό τι άρτιο αποτέλεσμα.

“Ο Επιτάφιος της Μεγάλης Παρασκευής αποτελεί ένα από τα πιο κατανυκτικά σύμβολα της Ορθόδοξης λατρείας. Συμβολίζει τον τάφο του Χριστού, αλλά ταυτόχρονα και το ίδιο το Σώμα Του, το οποίο κατατίθεται «εν τάφω». Το άνθινο στόλισμα δεν είναι απλώς διακοσμητικό· εκφράζει την αγάπη, την ευγνωμοσύνη και την ελπίδα των πιστών. Τα άνθη, σύμβολα ζωής και αναγέννησης, προαναγγέλλουν τη νίκη της ζωής επί του θανάτου και την Ανάσταση που έρχεται”, αναφέρει σε ανάρτησή του ο ιερέας του Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, πατέρας Χρήστος Καρακούδης.

“Ο ιδιαίτερος στολισμός με τις πέρλες, μέσα στην εκκλησιαστική συμβολική, παραπέμπουν στο «πολύτιμον μαργαρίτην» του Ευαγγελίου, δηλαδή τον ίδιο τον Χριστό, αλλά και στην καθαρότητα της ψυχής που καλείται να Τον υποδεχθεί. . Κάθε μικρή λεπτομέρεια μαρτυρεί μια σιωπηλή προσφορά πίστης, μετατρέποντας τον Επιτάφιο σε ζωντανή έκφραση αγάπης προς τον Εσταυρωμένο και Ταφέντα Κύριο”, αναφέρει επίσης ο ιερέας.

