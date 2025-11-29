Πάπας Λέων: Η ιστορική συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι – Δοξολογία και κοινή διακήρυξη

Μήνυμα ενότητας εξέπεμψαν ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος που χοροστάτησαν σε δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11).

Μία ημέρα μετά το κοινό τους προσκύνημα στη Νίκαια της Βιθυνίας ο Πάπας και ο Οικουμενικός Πατριάρχης συναντήθηκαν και στο Φανάρι και συνυπέγραψαν κοινή διακήρυξη.

Ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εισήλθαν μαζί στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.

Οι προκαθήμενοι της Ρωμαιοκαθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας αντίστοιχα, αφού άναψαν μαζί κερί και προσκύνησαν την άγια εικόνα μαζί στον ναό, όπου εψάλη δοξολογία. Παρόντες ήταν μεταξύ άλλων ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

«Σας υποδεχόμαστε με χαρά και αγαλλίαση», είπε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθυνόμενος στον Πάπα Λέοντα και έκανε εκτενή αναφορά στην σύμπνοια που υπήρχε με τον προκάτοχό του, Πάπα Φραγκίσκο.

«Είναι σημαντικό το γεγονός ότι το πρώτο εκτός Ιταλίας ταξίδι του Πάπα Λέοντος είναι στο μέρος που θεμελιώθηκε η χριστιανική εκκλησία, στη Νίκαια και στο κέντρο της Ορθοδοξίας στο Φανάρι», ανέφερε.

«Το μήνυμα της ενότητας των δύο Εκκλησιών. Το θεωρούμε πιο σημαντικό από ποτέ. Σας καλωσορίζουμε ως αδελφό, ανανεώνουμε τη δέσμευση των εκκλησιών μας να φέρουμε την ειρήνη και τη συμφιλίωση στον κόσμο», επισήμανε.

«Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ», χαίρομαι που μοιράζομαι την προσευχή μαζί σας. Συγκινήθηκα μπαίνοντας στην εκκλησία, ένιωσα ότι βάδιζα στα βήματα του προκατόχου μου. Χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να γνωρίζω κάποιους από τους προκατόχους μου και είχα την ευκαιρία να χαράξω κοινή γραμμή μαζί τους για ζητήματα της Εκκλησίας», τόνισε από την πλευρά του ο Ποντίφικας.

Ζήσαμε εξαίρετες στιγμές γιατί γιορτάσαμε μαζί με τους αδελφούς μας την επέτειο των 1.700 ετών από την πρώτη ιερά σύνοδο. Εμπνευστήκαμε από την προσευχή του Ιησού να είμαστε ενωμένοι, αναλαμβάνουμε αυτό το έργο με σταθερή δέσμευση. Θα γιορτάσουμε τη μνήμη του Αγίου Ανδρέα. Είναι σημαντική η ένωση και η ενότητα των Εκκλησιών», επισήμανε.

Στη συνέχεια, Οικουμενικός Πατριάρχης και Πάπας πέρασαν στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου για την τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης.

Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, ο Πάπας και ο Οικουμενικός Πατριάρχης αντάλλαξαν δώρα. Ο κ. Βαρθολομαίος δώρισε στον Ποντίφικα ένα πετραχήλι και εκείνος με τη σειρά του πρόσφερε στον Πατριάρχη μια εικόνα του Ιησού Χριστού.

Ακολούθησε η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας.

Στη συνέχεια, οι δύο προκαθήμενοι αποσυρθούν για την κατ’ ιδίαν συνάντηση τους στο πατριαρχικό γραφείο.

Στις 17:00 το απόγευμα, ο Πάπας θα τελέσει θεία λειτουργία που θα πραγματοποιηθεί στον κλειστό χώρο εκδηλώσεων «Volkswagen Arena» της Κωνσταντινούπολης. Το παρών θα δώσει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Λόγω της επίσκεψης του Πάπα οι τουρκικές Αρχές έχουν λάβει ισχυρά μέτρα ασφαλείας με αποκλεισμούς δρόμων και σε συνδυασμό με τη βροχή έχει δημιουργηθεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Κωνσταντινούπολη.