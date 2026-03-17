Εκοιμήθη ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας Β΄

Ο Πατριάρχης της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας, Ηλίας Β, εκοιμήθη το απόγευμα της Τρίτης σε ηλικία 93 ετών.

Σύμφωνα με το ekklisiaonline.gr, ο εκλιπών εισήχθη τα ξημερώματα της Τρίτης (17/3) στο Ιατρικό Κέντρο Καυκάσου λόγω αιμορραγίας από το στομάχι.

Ποιος ήταν ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας

Ο κατά κόσμον Ηρακλί Γεωργίεβιτς Γκουντουσάουρι-Σιολασβίλι γεννήθηκε στο Βλαντικαφκάς της τότε Σοβιετικής Ένωσης στις 4 Ιανουαρίου του 1933.

Ο εισήλθε στον κλήρο το 1957. Στις 16 Απριλίου εκάρη μοναχός ενώ διάκονος χειροτονήθηκε στις 18 Απριλίου από τον Πατριάρχη Γεωργίας Μελχισεδέκ. Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε στις 10 Μαΐου 1959.

Αποφοίτησε από τη Θεολογική Ακαδημία Μόσχας το 1960. Στις 16 Σεπτεμβρίου 1961 έλαβε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη. Στις 25 Αυγούστου 1963 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Βατούμης και Σεμοκμέδης. Τη χειροτονία τέλεσε ο Πατριάρχης Γεωργίας Εφραίμ, συμπαραστατούμενος από τον Μητροπολίτη Ουρμπνίσης Δαυΐδ και τους Επισκόπους Σουχούμης και Αβχαζίας Λεωνίδα, Κουταΐδος Γαενάτης Ναούμ και Τετριτσκαρόης Ζηνόβιο.

Την 1 Σεπτεμβρίου 1967 εξελέγη Επίσκοπος Σουχούμης και Αβχαζίας. Στις 17 Μαΐου 1969 προήχθη σε Μητροπολίτη.

Στις 23 Δεκεμβρίου 1977 εξελέγη Καθολικός Πατριάρχης Γεωργίας.

Πηγή: ekklisiaonline.gr

