Άγιον Όρος: Εκοιμήθη ο γέροντας Σίμωνας

Εκοιμήθη ο Γέροντας Σίμωνας μοναχός του Αγίου Όους, που αφιέρωσε τη ζωή του στην προσευχή, τη συγγραφή και τη διακονία του πλησίου.

Όπως μεταδίδει το ekklisiaonline.gr, “έφυγε καὶ ὁ ἀγαπημένος μας Γέροντας Σίμωνας μοναχός. Ὁ συγγραφέας τῶν ὡραιοτάτων βιβλίων γιὰ τὴ ζωὴ τῶν Ἁγίων Νικηφορου τοῦ λεπροῦ κ Εὐμενίου͵ ως καὶ ἄλλων “Ἡ ζωοφιλία τῶν Ἁγίων κ ἡ ἁγιοφιλία ῶν ζώων”, «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων» κ.α.

Ἕνας ακεραιος ἄνθρωπος͵ ἀγωνιστής͵ καλὸς μοναχός͵ μὲ πλούσια Άγάπη κ Χριστιανικὴ ἁπλότητα. Ἕνας Παράδεισος στὴν Ἀθήνα τὸ εὐλογημένο κελί του μὲ τὶς πλούσιες πνευματικὲς εὐλογίες του! Καὶ ποιὸς δὲν πέρασε κ δὲν ὠφελήθηκε ἀπὸ τὴν αρχοντικὴ Ἀγάπη κ φιλοξενία του!

Εἴθε ὁ Κύριος νὰ τοῦ ἀνταποδώσει ὅλα πλουσιοπάροχα͵ ὅπως κ ἐκεῖνος ἔδιδε σὲ ὅλους!

Καλὸ ταξίδι͵ ἀγαπημένε π. Σίμωνα!

Νὰ ἔχουμε τὴν εὐχή σου!

Καλὴ Ἀνάπαυση!

Καλὸν Παράδεισο!

Σε εὐχαριστοῦμε γιὰ ὅλα!

Υ.Γ. Αὔριο Δευτέρα 30/03, ὥρα 11:00 π.μ. στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Ἐλευθερίου στὸ Χαλάνδρι θὰ ψαλεῖ ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του καὶ ἡ ταφὴ θὰ γίνει στὸ Ἅγιον Ὄρος.