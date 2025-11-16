Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση για την ημέρα μνήμης θυμάτων τροχαίων συγκρούσεων σήμερα στο κέντρο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Συγκρούσεων, φορείς, συλλογικότητες και καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, στις 12:00, στην Πλατεία Ναυαρίνου, σε μια ανοιχτή εκδήλωση τιμής και διεκδίκησης για όσους χάθηκαν άδικα στην άσφαλτο.

Η φετινή δράση, υπό το σύνθημα «Πρόσωπα, όχι αριθμοί», υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε στατιστικό κρύβονται άνθρωποι, οικογένειες και ιστορίες που δεν θα ολοκληρωθούν ποτέ.

Κάθε χρόνο, 1.300.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε τροχαίες συγκρούσεις παγκοσμίως, οι οποίες αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου για νέους ηλικίας 5 έως 29 ετών.

Στην Ελλάδα, μόνο το 2024, 665 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ ο αριθμός των βαριά τραυματιών είναι πολλαπλάσιος — μια τραγική πραγματικότητα που διαρκεί επί δεκαετίες.

Η εκδήλωση έρχεται να φωτίσει όχι μόνο το διαρκές αυτό έγκλημα, αλλά και τις χρόνιες κοινωνικές και θεσμικές ελλείψεις:

– την κοινωνική αδιαφορία που μετατρέπει τις απώλειες σε «κανονικότητα»,

– τη ρητορική της τύχης που αποποιείται ευθύνες,

– και τη δικαστική αντιμετώπιση που συχνά αφήνει τις οικογένειες των θυμάτων να βιώνουν δεύτερο μαρτύριο.

Παράλληλα, θα τεθεί στο προσκήνιο η ανάγκη για άμεση υιοθέτηση πολιτικών πρόληψης, όπως όρια ταχύτητας 30 km/h στις πόλεις, μηδενική ανοχή στο αλκοόλ για τους οδηγούς και ασφαλείς υποδομές για πεζούς, ποδηλάτες και όλες τις ευάλωτες ομάδες.

Στόχος: πόλεις φιλικές στους ανθρώπους, με λιγότερα αυτοκίνητα, ποιοτικές δημόσιες συγκοινωνίες και καθαρότερο περιβάλλον.

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Στην εκδήλωση συμμετέχουν αφιλοκερδώς:

Μουσικές συμμετοχές

Μπάντα δρόμου του Κρουστόφωνου

Τραγούδι

Χορωδία Filippos Glee

Νίκη Μπραβάκη

Σιόμα Οφοτζέμπε

Μουσικοί

Όλεγκ Τσάλι – πλήκτρα

Μίκλο Κουλέλε – μπάσο

Γιάννης Παπαγεωργίου – τύμπανα

Χάρης Καπετανάκης – σαξόφωνο

Στήριξη φορέων

Την πρωτοβουλία στηρίζουν:

η δημοτική παράταξη Πόλη Ανάποδα (Δήμος Θεσσαλονίκης)

(Δήμος Θεσσαλονίκης) η δημοτική παράταξη Η Πόλη Αλλιώς (Δήμος Νεάπολης–Συκεών)

(Δήμος Νεάπολης–Συκεών) ο κοινωνικός χώρος Οικόπολις

το Δίκτυο για το αστικό πράσινο SOSE τα Δέντρα

η Σύμπραξη – Όλη η ΔΕΘ ένα πάρκο

Η εκδήλωση καλεί πολίτες, οικογένειες θυμάτων, νέους και όλους όσοι ζητούν ασφαλείς δρόμους και δικαιοσύνη, να δώσουν το «παρών» και να υπενθυμίσουν ότι κάθε απώλεια είναι μια πληγή που δεν πρέπει να συνηθίσουμε ποτέ.