Θεσσαλονίκη: Δράση καθαρισμού για απομάκρυνση αποτσίγαρων από δρόμους και πεζοδρόμια – Πού θα γίνει

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Δράση καθαρισμού θα πραγματοποιηθεί στη Β` Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026.

Με ώρα συνάντησης τις 12:00μμ και σημείο εκκίνησης την είσοδο του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, η δράση στοχεύει στην απομάκρυνση αποτσίγαρων από δρόμους και πεζοδρόμια και είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες που θέλουν να συμβάλλουν σε μια πιο καθαρή και φιλική πόλη.

Η δράση καθαρισμού πραγματοποιείται στο πλαίσιο έργου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και στη διάρκεια της θα παρέχονται γάντια και σακούλες στους συμμετέχοντες.

Θεσσαλονίκη

