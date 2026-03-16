MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ

Θεσσαλονίκη: Άτομα με σύνδρομο Down σερβίρουν καφέ σε γνωστό κατάστημα στην Αριστοτέλους

|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down  (21 Μαρτίου), ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος, σε συνεργασία με το ARISTOTEL – Always Iconic, διοργανώνει την Πέμπτη 19 Μαρτίου μια ανοιχτή δράση κοινωνικής συμμετοχής στον χώρο του καταστήματος Aristotel (Πλατεία Αριστοτέλους 2, Θεσσαλονίκη).

Δώδεκα ενήλικες με σύνδρομο Down θα υποδέχονται πελάτες, θα ετοιμάζουν τραπέζια και θα σερβίρουν ροφήματα σε δύο διαδοχικές βάρδιες (10:00–14:00 και 14:00–18:00), δουλεύοντας μαζί με την ομάδα του καταστήματος.

Η δράση αποτελεί μέρος της προεπαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχει ο Σύλλογος, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την απόκτηση εμπειρίας σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα, εντάσσεται στις δράσεις ενημέρωσης που πραγματοποιεί ο Σύλλογος κάθε Μάρτιο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down, αναδεικνύοντας τη σημασία της ισότιμης παρουσίας των ατόμων με σύνδρομο Down στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 έως τις 18:00.

«Η πρόκληση δεν είναι το σύνδρομο Down, αλλά οι αντιλήψεις που περιορίζουν τη συμμετοχή των ανθρώπων με σύνδρομο Down στην κοινωνία», είναι το μήνυμα που στέλνει ο Σύλλογος.

ARISTOTEL – Πλατεία Αριστοτέλους 2, Θεσσαλονίκη

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026

10:00 – 18:00

Η δράση είναι ανοιχτή στο κοινό

Σχετικά με τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος

Ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη από το 1990, υποστηρίζοντας άτομα με σύνδρομο Down και τις οικογένειές τους σε όλα τα στάδια της ζωής τους. Μέσα από εκπαιδευτικά, θεραπευτικά και κοινωνικά προγράμματα, προωθεί την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με σύνδρομο Down στην κοινωνία και την ενίσχυση της αυτονομίας τους.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

