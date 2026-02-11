MENOY

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ

Σήμερα η εθελοντική αιμοδοσία από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την 23η εθελοντική αιμοδοσία του διοργανώνει σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, από τις 14:00 έως τις 18:00, στα γραφεία του Συλλόγου (Εθνικής Αντιστάσεως 173-175), ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), σε συνεργασία με την υπηρεσία Αιμοδοσίας του νοσοκομείου «Άγιος Παύλος». Πρόκειται για μία δράση που αναδεικνύει έμπρακτα τις αξίες της αλληλεγγύης και της προσφοράς, στις οποίες οι φαρμακοποιοί παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι.

Η αιμοδοσία είναι ανοιχτή για τα μέλη του Συλλόγου, τις οικογένειές τους, τους υπαλλήλους των φαρμακείων και του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών (ΣΥ.ΦΑ.) Θεσσαλονίκης, αλλά και για φίλους και γνωστούς.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους αιμοδότες είναι να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης, όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, άδεια παραμονής, βιβλιάριο υγείας ή κάρτα εθελοντή αιμοδότη και φυσικά τον ΑΜΚΑ τους.

«Με την 23η εθελοντική αιμοδοσία, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης συνεχίζει μια σταθερή πορεία προσφοράς και αλληλεγγύης. Η συμμετοχή των συναδέλφων όλα αυτά τα χρόνια αποδεικνύει ότι η αλληλεγγύη, όταν οργανώνεται, αποκτά πραγματικό νόημα. Η τράπεζα αίματος του Συλλόγου μας αποτελεί μια έμπρακτη προσφορά ζωής προς το κοινωνικό σύνολο. Κάθε φιάλη αίματος έχει πραγματική αξία και μπορεί να κάνει τη διαφορά τη στιγμή που θα χρειαστεί. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους που συμμετέχουν και κρατούν αυτή την προσπάθεια ζωντανή», δηλώνει ο υπεύθυνος της τράπεζας Αίματος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, μέλος του Δ.Σ. ΦΣΘ, Μιχάλης Ζαννέτος.

Θεσσαλονίκη

