Εκδήλωση για τις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας και το ΑΙ σήμερα στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Εκδήλωση με θέμα «Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας και ΑΙ – Αναγνωρίζω, Μαθαίνω, Δρω» διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Ψηφιακής Πολιτικής, Διοικητικής Αναδιάρθρωσης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00, στην Αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναδειχθούν ζητήματα που αφορούν την εξελισσόμενη τεχνολογική πραγματικότητα και τις νέες προκλήσεις για την ασφάλεια στο ψηφιακό περιβάλλον, με έμφαση στον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο στην εμφάνιση όσο και στην αντιμετώπιση μορφών κυβερνοεγκληματικότητας.

Παράλληλα, θα συζητηθούν οι επιπτώσεις της ΑΙ στην ψυχική υγεία, τα οφέλη και οι κίνδυνοι, τα ηθικά διλήμματα, καθώς και τα ρίσκα από τη χρήση της ΑΙ για νέους και ενήλικες.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης: