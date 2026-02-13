MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Βόλος: Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του επειδή δεν του έδινε το κινητό της – Κατέληξε στη φυλακή

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Σε φυλάκιση 22 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 54χρονος που ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του επειδή δεν του έδινε το κινητό της τηλέφωνο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο σπίτι όπου διαμένουν μαζί στον Βόλο, το βράδυ της Πέμπτης. Ο 54χρονος είχε μόλις γυρίσει από το καφενείο και είπε στην σύντροφό του πως η αμφίεσή της ήταν προκλητική, ενώ την εξύβρισε και έλεγε πως τον απάτησε, σύμφωνα με το gegonota.news. Στη συνέχεια την χτύπησε στο πρόσωπο, την δάγκωσε στο χέρι και της πήρε το κινητό και το πέταξε μέσα στο πλυντήριο.

Η 50χρονη κάλεσε την αστυνομία και ο σύζυγός της συνελήφθη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία. Ενώπιον του δικαστηρίου, η ίδια κατέθεσε πως, όταν ο σύζυγός της μπήκε στο σπίτι εκείνη ετοιμαζόταν να μπει στο μπάνιο.

Η ίδια ανέφερε πως δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται παρόμοια περιστατικό στο σπίτι, ενώ συχνά την βρίζει χυδαία και την χτυπά.

Κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, έγινε γνωστό πως, ο 54χρονος έχει οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη άλλες δύο φορές για παρόμοιες πράξεις.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών χωρίς αναστολή, στέλνοντάς τον στην φυλακή.

Βόλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 50 λεπτά πριν

Τραγωδία στη Λούτσα: Νεκρός σε τροχαίο ένας 15χρονος, τραυματίες ακόμη δυο ανήλικοι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Μ. Θεμιστοκλέους: Έχουμε πετύχει 60% μείωση στην αναμονή με την εφαρμογή των απογευματινών χειρουργείων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Στουρνάρας: Όταν αρνήθηκα την διοίκηση που ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Τράπεζα Αττικής, έστειλαν το ΣΔΟΕ στην γυναίκα μου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Ισόβια κάθειρξη σε κτηνοτρόφο και επιχειρηματία για την χασισοφυτεία στον Αλμυρό Βόλου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Κλειστός δρόμος στην Ημαθία λόγω κατολισθήσεων και καθίζησης του υπεδάφους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Καρυστιανού για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Δεν μπορείς να βαφτίζεις μια εθνική διπλωματική ήττα ως “θερμή υποδοχή”