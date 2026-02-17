Βόλος: Στη φυλακή 10 από τους 14 συλληφθέντες ως μέλη της σπείρας που είχε γεμίσει ναρκωτικά τη Μαγνησία

Στο Δικαστικό Μέγαρο στον Βόλο η αστυνομική κλούβα, συνοδεία ισχυρών δυνάμεων της ΟΠΚΕ, μετέφερε τους 14 κατηγορούμενους της μεγάλης υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στη Μαγνησία.

Οι συλληφθέντες, δεμένοι με χειροπέδες ανά δύο, οδηγήθηκαν διαδοχικά ενώπιον των δικαστικών αρχών στον Βόλο, προκειμένου να απολογηθούν για βαριές κακουργηματικές κατηγορίες, που αφορούν σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με αντικείμενο τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η διαδικασία εξελίχθηκε με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ λόγω του μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων, οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν αρχικά ενώπιον δύο εισαγγελέων, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία, πριν οδηγηθούν κατά σειρά στον ανακριτή.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο πρώτος 53χρονος κατηγορούμενος, Ρομά, υποστήριξε ότι οι ποσότητες κοκαΐνης που του αποδίδονται – συνολικά 116 φιξάκια – προορίζονταν αποκλειστικά για προσωπική χρήση, τόσο του ίδιου όσο και του γιου του. Για το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ που κατασχέθηκε, ισχυρίστηκε ότι προοριζόταν για οικονομική ενίσχυση συγγενικού προσώπου που έχασε πρόσφατα τη σύζυγό του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τόσο ο ίδιος όσο και ο γιος του φέρονται να αναζητούνται.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, με καταγωγή από τη Λάρισα, δήλωσε χρήστης ναρκωτικών και υποστήριξε ότι οι ναρκωτικές ουσίες που σχετίζονται με την υπόθεση αφορούσαν αποκλειστικά προσωπική χρήση. Αντίστοιχους ισχυρισμούς προέβαλε και για τον γιο του, ενώ επανέλαβε ότι τα κατασχεθέντα χρήματα είχαν φιλανθρωπικό σκοπό.

Άλλοι κατηγορούμενοι, που φέρονται ως περιφερειακά μέλη της οργάνωσης, υποστήριξαν ότι οι τηλεφωνικές συνομιλίες που καταγράφονται στη δικογραφία αφορούσαν επαφές μεταξύ χρηστών κάνναβης. Σε ελέγχους βρέθηκαν στην κατοχή τους μικροποσότητες (3,5 και 4,5 γραμμάρια αντίστοιχα).

Ένας 49χρονος αλβανικής καταγωγής, που εργαζόταν ως βοσκός στην περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου, ανέφερε ότι η μικρή ποσότητα κάνναβης που βρέθηκε πάνω του ήταν για προσωπική χρήση, ενώ αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με δίκυκλο όχημα που εντοπίστηκε στην περιοχή.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας – πατέρας, γιος και κόρη – καθώς και ακόμη ένας προμηθευτής με την κόρη του. Όλοι αρνήθηκαν συμμετοχή σε οργανωμένο κύκλωμα, δηλώνοντας απλοί χρήστες χωρίς ιεραρχία ή καθοδήγηση.

Ο ενδέκατος κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι είναι χρήστης, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν 0,87 γραμμάρια κάνναβης.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί 87χρονος, ο οποίος φέρεται να κατείχε 40 γραμμάρια κάνναβης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα αγόρασε για προσωπική χρήση, αλλά τα επέστρεψε οικειοθελώς επειδή – όπως είπε – δεν ήταν καλής ποιότητας, παραδίδοντάς τα μόνος του στις αρχές.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις που αφορούν, κατά περίπτωση, σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ για ορισμένους αποδίδεται και κατοχή για ιδία χρήση.

Οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται ως η «κεφαλή» της οργάνωσης – ένας εγκέφαλος και δύο βασικοί προμηθευτές – αντιμετωπίζουν τις βαρύτερες κατηγορίες, μαζί με πέντε ακόμη πρόσωπα που εμφανίζονται ως οι βασικοί «βραχίονες» του κυκλώματος.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, αποφασίστηκε η προφυλάκιση 10 από τους 14 κατηγορούμενους, ενώ για τους υπόλοιπους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Η υπόθεση θεωρείται από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών στη Μαγνησία, με τις αρχές να κάνουν λόγο για οργανωμένο δίκτυο με σαφή δομή και διακριτούς ρόλους, που είχε αναπτύξει εκτεταμένη δραστηριότητα στην περιοχή.