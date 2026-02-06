MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Βόλος: Μητέρα κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την ανήλικη κόρη της

|
THESTIVAL TEAM

Μητέρα κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την ανήλικη κόρη της, ηλικίας κάτω των 10 ετών, και συνελήφθη χθες στον Βόλο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας gegonota.news, η σύλληψη προήλθε ύστερα από προανάκριση που διενήργησε η Εισαγγελία, στο πλαίσιο της οποίας συγκεντρώθηκαν στοιχεία που φέρεται να τη συνδέουν με την υπόθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία.

Η γυναίκα οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπου η εισαγγελέας υπηρεσίας της άσκησε δίωξη για παιδική πορνογραφία. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Βόλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Για δολιοφθορές σε πέντε πολεμικά πλοία της Γερμανίας κατηγορείται ο 55χρονος Έλληνας μουσουλμάνος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Το ξεκαθάρισαν οι Μπακς: Δεν γίνεται trade ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Έλενα Ράπτη: Ξεκινάει τις επόμενες εβδομάδες το πρόγραμμα “Νταντάδες της Γειτονιάς” – Νέα καμπάνια για το “χάπι βιασμού”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Κομοτηνή: Οδηγός προσπάθησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά – Βίντεο από το σημείο

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Μεγάλη έκρηξη σε τέμενος στο Ισλαμαμπάντ την ώρα της προσευχής της Παρασκευής: Τουλάχιστον 15 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Αθήνα: Όχημα παρέσυρε πεζό στη Λεωφόρο Μεσογείων