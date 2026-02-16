Βόλος: Έσπασε την πόρτα και όρμησε να σκοτώσει μητέρα δύο παιδιών – Πώς σώθηκε η 44χρονη την τελευταία στιγμή

Λίγα μόλις δευτερόλεπτα μεσολάβησαν από την επίθεση ενός άντρα στην εν διαστάσει σύζυγό του και την επέμβαση της αστυνομίας για να αποφευχθεί μια τραγωδία.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα gegonota.news το panic button έσωσε μια μητέρα και τα δύο παιδιά της, όταν ο πρώην σύντροφός της έσπασε την πόρτα του σπιτιού και την έπιασε στα χέρια του, απειλώντας να την σκοτώσει. Επενέβησαν όμως οι αστυνομικοί που μόλις είχαν φτάσει, γιατί η 44χρονη πρόλαβε και πάτησε το panic button, όσο εκείνος έσπαγε και την τζαμαρία της εισόδου.

Όλα ξεκίνησαν μέσω κλήσεων και μηνυμάτων από τον 36χρονο στο τηλέφωνο της πρώην συντρόφο του, το απόγευμα της Παρασκευής. Όπως κατέθεσε η ίδια στην αστυνομία, της ζητούσε επανηλλειμένα να γυρίσει πίσω σε αυτόν. Εκείνη του ζητούσε να μιλήσει με τον γιατρό του καθώς πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα και τον παρότρυνε να μην αμελεί την θεραπεία του και να κοιτάξει τον εαυτό του.

Ο 36χρονος ωστόσο, πεπησμένος πως δεν ήθελε μία ζωή μακριά από την πρώην σύντροφο και τα παιδιά τους, της είπε μέσω τηλεφώνου πως, αφού δεν γυρνά σε εκείνον, θα πάρει όλα τα χάπια μαζί για να αυτοκτονήσει. Όπως κατέθεσε η 44χρονη, τον άκουγε από το τηλέφωνο να ανοίγει τις συσκευασίες με τα χάπια και να τα καταπίνει.

Έντρομη, η γυναίκα κάλεσε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ στο σπίτι του, όπου μετέβη και η ίδια. Εκεί βρήκαν τον πρώην σύντροφό της λιπόθυμο, πάνω στον καναπέ και οι διασώστες του ΕΚΑΒ τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο, ενώ εκείνη χρησιμοποίησε το αυτοκίνητο του για να ακολουθήσει το ασθενοφόρο και να βρίσκεται κοντά του.

Όσο ο 36χρονος νοσηλευόταν, οι αστυνομικοί συνέστησαν στην 44χρονη να πάει στο αστυνομικό τμήμα και να αναφέρει όλα όσα συνέβησαν καθώς ακόμη και στο νοσοκομείο, όταν άρχισε να καλυτερεύει, έγινε και πάλι επιθετικός.

Η 44χρονη άκουσε την συμβουλή των αστυνομικών και μετέβη στο τμήμα για να καταθέσει. Όσο όμως βρισκόταν στην αστυνομική Διεύθυνση, ο 36χρονος γύρισε στο σπίτι του και επέμενε να την καλεί και να της στέλνει μηνύματα για το πού βρίσκεται. Οι αστυνομικοί της ζήτησαν να περιμένει μέχρι ένα περιπολικό να την μεταφέρει στο σπίτι της, όσο οι κλήσεις και τα μηνύματα συνέχιζαν. Το τελευταίο που δέχτηκε, σύμφωνα με την κατάθεσή της, έγραφε πως αν δεν του επιστρέψει εκείνη την στιγμή το αυτοκίνητο και τα κλειδιά του σπιτιού του θα της κάψει το σπίτι. Εκείνη του απάντησε πως το αυτοκίνητο βρισκόταν έξω από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείο Βόλου και πως τα κλειδιά του σπιτιού ήταν μέσα στο ντουλαπάκι.

Η 44χρονη ανέφερε τα μηνύματα στους αστυνομικούς και την συμβούλευσαν να κάνει μία συμπληρωματική κατάθεση, όπως και έκανε. Λίγο μετά τις 5 το πρωί όμως, και αφού είχε γυρίσει στο σπίτι της, την πήρε ξανά τηλέφωνο ο πρώην σύντροφός της και της είπε πως, αφού δεν του επέστρεψε το αυτοκίνητο και τα κλειδιά, πηγαίνει στο σπίτι της για να «σφάξει» εκείνη και τα παιδιά της.

Η 44χρονη, έντρομη, πάτησε το panic button και κάλεσε την αστυνομία. Ο 36χρονος έσπασε την τζαμαρία της κεντρικής εισόδου και χτυπούσε μανιωδώς το κουδούνι της εσωτερικής πόρτας. Όταν κατάλαβε ότι η πρώην σύντροφός του δεν πρόκειται να του ανοίξει, χτύπησε την πόρτα τόσο δυνατά που την έσπασε και μπήκε μέσα.

Όσο συνέβαιναν όλα αυτά, σύμφωνα πάντα με την ίδια, ο μικρός της γιος και ενώ ηχογραφούσε όλα όσα ακούγοταν κατά την διάρκεια του περιστατικού, έφυγε τρέχοντας να κρυφτεί στην ταράτσα, φοβούμενος για την ζωή του.

Ο πρώην σύντροφός της, μόλις μπήκε στο σπίτι και σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή της, την άρπαξε από την μπλούζα και εκείνη τον έσπρωξε πίσω, στην προσπάθεια να ξεφύγει. Πριν προλάβει να την αρπάξει ξανά, επενέβη η αστυνομία και ο 36χρονος ακινητοποιήθηκε.

Στο δικαστήριο, ο 36χρονος παραδέχθηκε πως δεν έπρεπε να πράξει με τέτοιο τρόπο, και προσπάθησε να δικαιολογήσει την συμπεριφόρα του λέγοντας πως είχε καταναλώσει αλκοόλ και χάπια.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως, έχει να δει τα παιδιά από τον περασμένο Ιούλιο και κάνει προσπάθεια να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά, εκείνο το βράδυ όμως ήθελε να βάλει τέλος σε αυτή τη ζωή που αποκαλεί μαρτύριο, καταναλώνοντας τέσσερεις καρτέλες Hipnosedon.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για τις πράξεις της ενδοοικογενειακής απειλής κατ’ εξακολούθηση και της απόπειρας ενδοοικογενειακής παράνομης βίας, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης 29 μηνών χωρίς αναστολή, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή. Ως παρεπόμενη ποινή, για όταν αποφυλακιστεί, επιβλήθηκε η απαγόρευση προσέγγισης της παθούσας σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων και η κάθε είδους επικοινωνία μαζί της.