Βόλος: Ελεύθερος 35χρονος που ξυλοκόπησε τη σύζυγό του μπροστά στο ανήλικο παιδί τους

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ο 35χρονος που χτύπησε άγρια την 34χρονη σύζυγό του μπροστά στο ανήλικο παιδί τους, τα ξημερώματα της Πέμπτης. Ορίστηκε ρητή δικάσιμος στις 22 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα gegonota.news ο λόγος για τον οποίο ορίστηκε ρητή δικάσιμος, παρόλο που ο 35χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, είναι γιατί το θύμα νοσηλεύεται ακόμη στο Νοσοκομείο και αδυνατεί να καταθέσει στο δικαστήριο. Ταυτόχρονα, το δικαστήριο θα φροντίσει να διοριστεί διερμηνέας, καθώς ούτε ο κατηγορούμενος ούτε το θύμα μιλούν Ελληνικά.

Υπενθυμίζεται πως, το περιστατικό έλαβε χώρα στις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης προς Παρασκευή, στο σπίτι όπου κατοικούν μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά τους, στον Ριζόμυλο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο 35χρονος έπιασε την σύζυγό του από τον λαιμό και άρχισε να την χτυπά στο σώμα και το πρόσωπο με γροθιές και κλωτσιές. Θύμα του μένους του 35χρονου ήταν και ο 12χρονος γιος τους, ο οποίος ήταν παρών στο συμβάν και ο πατέρας του τον έσπρωξε, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει.

Ο 12χρονος κάλεσε την αστυνομία και υπέδειξε στους αστυνομικούς μία τσάντα του κατηγορούμενου, στην οποία είχε αποθηκεύσει δύο μαχαίρια. Το πρώτο, μήκους 24 εκατοστών με μήκος λάμας 11 εκατοστών και το δεύτερο μήκους 28 εκατοστών με μήκος λάμας 13 εκατοστών.

Στην ίδια τσάντα βρέθηκαν επίσης 37 φυσίγγια διαφόρων τύπων, ενώ στο πατάρι είχε κρυμμένο ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, είχε δηλωθεί ως κλεμμένο στις 9 Μαρτίου 2025 από το Κιλελέρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 34χρονη, κατά την μεταφορά της στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να καταθέσει για το περιστατικό, υπέστη επιληπτική κρίση και χρειάστηκε να μεταβεί στο Νοσοκομείο.

Ο 35χρονος, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται παράτυπα στην χώρα, έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές για ενδοοικογενειακή βία το 2024, ενώ έχει περάσει και 30 ημέρες στην φυλακή.

Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στον 35χρονο προκειμένου να αφεθεί ελεύθερος, είναι η απαγόρευση κάθε επικοινωνίας με την σύζυγό του ή τα παιδιά τους, η απαγόρευση προσέγγισής τους σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και η εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μία φορά τον μήνα, μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης.