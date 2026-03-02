MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Βόλος: Έκανε… γυαλιά καρφιά το σπίτι της μητέρας του και απείλησε να “θάψει” την αδελφή του

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Βυθισμένος στα οικονομικά προβλήματα ένας 47χρονος, έκανε γυαλιά-καρφιά το σπίτι της ηλικιωμένης μητέρας του και απείλησε να “θάψει” την αδελφή του γιατί δεν του έδιναν χρήματα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα gegonota.news το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής, στο σπίτι όπου διαμένει ο 47χρονος μαζί με την μητέρα του, στον Βόλο. Ο δράστης φέρεται να ζήτησε ένα ποσό χρημάτων από την ηλικιωμένη προκειμένου να καλύψει ζημιά που υπέστη στην επιχείρησή του. Εκείνη, σύμφωνα με την κατάθεσή της, του απάντησε πως δεν έχει το απαιτούμενο ποσό και ο κατηγορούμενος της έδωσε διορία για να του δώσει τα χρήματα που της ζήτησε ενώ άρχισε να καταστρέφει ό,τι αντικείμενο έβρισκε μέσα στο σπίτι.

Η ηλικιωμένη μητέρα του, έντρομη, φαίνεται να κάλεσε στο τηλέφωνο την κόρη της και της εξήγησε τι συνέβαινε. Η αδερφή του κατηγορούμενου, κάλεσε με την σειρά της στο τηλέφωνο του αδελφού της προκειμένου να τον ηρεμήσει. Ο 47χρονος ωστόσο, όχι μονο δεν ηρέμησε, αλλά πήγε στο σπίτι όπου μένει η αδερφή του με την οικογένειά της και απείλησε πως αν δεν του δώσει εκείνη τα χρήματα που ζητούσε από την μητέρα του, θα την θάψει ζωντανή.

Η αδερφή του πήρε την μητέρα της από το σπίτι και μετέβησαν στο αστυνομικά τμήμα, όπου κατέθεσαν μαζί μήνυση κατά του 47χρονου.

Ο 47χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή απειλή και οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου. Η Εισαγγελέας της έδρας ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη πως ο κατηγορούμενος ζήτησε με απειλή βίας και κινδύνου ζωής, χρήματα, μετέτρεψε την δίωξη σε απόπειρα εκβίασης με απειλές για κίνδυνο ζωής κατά συρροή και ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή, παραπέμποντάς τον στον ανακριτή. Ο 47χρονος ζήτησε προθεσμία μέχρι αύριο προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται πως η μητέρα του και η αδελφή του ψεύδονται σε βάρος του γιατί έχουν προσωπικές διαφορές.

Βόλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Πόλεμος στο Ιράν: Σε “κόκκινο συναγερμό” ΕΥΠ και ΕΛ.ΑΣ. – Μέτρα ασφαλείας σε Αμερικανικούς και Ισραηλινούς στόχους

ΥΓΕΙΑ 21 ώρες πριν

Γήρανση: Μήπως όσο τη φοβόμαστε τόσο την επιταχύνουμε – Τι δείχνει νέα μελέτη

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Διάγγελμα Τραμπ: Το Ιράν είχε πυραύλους να χτυπήσει τις βάσεις μας στην Ευρώπη, δεν αποκλείω χερσαία επίθεση

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Νετανιάχου: Το Ιράν θα απειλήσει όλη την ανθρωπότητα αν αποκτήσει πυρηνικά όπλα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

“Μέσα στο βεληνεκές των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων η Ελλάδα” – Η ανάρτηση της πρεσβείας του Ισραήλ

ΥΓΕΙΑ 4 ώρες πριν

ΕΟΦ: Εφιστά την προσοχή για δύο σκευάσματα για αδυνάτισμα που περιέχουν απαγορευμένη ουσία