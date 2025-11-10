MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Βέροια: Ελεύθερος ο 21χρονος για τον τραυματισμό 45χρονου ληστή στο φράγμα του Αλιάκμονα

THESTIVAL TEAM

Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 21χρονος που ήρθε αντιμέτωπος με έναν 45χρονο που προσπάθησε να τον ληστέψει το βράδυ της Πέμπτης (06/11) στο φράγμα του Αλιάκμονα στη Βέροια.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, ο 45χρονος που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Βέροιας, διώκεται για ληστεία και παράνομη οπλοφορία και ο 21χρονος που είχε συλληφθεί, απολογήθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, ο 45χρονος στάθμευσε αρχικά το αυτοκίνητό του κοντά στο όχημα όπου βρίσκονταν ο 21χρονος και μία 20χρονη. Κρατώντας την καραμπίνα πυροβόλησε εναντίον του αυτοκινήτου του νεαρού ζευγαριού χωρίς να τους τραυματίσει και έπειτα τους άρπαξε τα κινητά τηλέφωνα και 8 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο νεαρός βγήκε από το αμάξι του και κατάφερε να αφοπλίσει τον ληστή. Ακολούθησε πάλη μεταξύ των δύο ανδρών, κατά την οποία ο 45χρονος δέχθηκε πυροβολισμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον θώρακα. Διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου χειρουργήθηκε, ενώ φαίνεται πως η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο 21χρονος φέρεται να κατέθεσε ότι ο οπλοφόρος τού ζήτησε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του για να πάνε κάνουν ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ.

Τη στιγμή που ο νεαρός μπήκε στο αυτοκίνητο του 45χρονου κατάφερε να του αποσπάσει την καραμπίνα. Σύμφωνα με τον νεαρό, ακολούθησε συμπλοκή κατά την οποία το όπλο εκπυρσοκρότησε, ενώ, ο ίδιος, κατά τα λεγόμενά του, έσπευσε να προσφέρει βοήθεια στον άντρα, περιθάλποντας το τραύμα του μέχρι να παραληφθεί από διασώστες του ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκαν από την 20χρονη.

